La Afip se apresta a lanzar un amplio plan de pagos para deudas vencidas

Fotos IMPACTO Las pymes, en una situación de asfixia financiera por las medidas que tomó el BCRA para frenar al dólar.

24/07/2018 -

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) lanzará en las próximas semanas, un plan de pagos amplio que podría contemplar plazos de hasta 24 a 48 meses para el pago de impuestos de las pymes, debido a la difícil situación que atraviesan diferentes empresas de este sector a nivel nacional por diferentes motivos como la caída de consumo, la suba inflacionaria y el impacto de la devaluación.

A principios de este mes, el organismo recaudador ya lanzó ‘miniplanes’ para financiar deudas vencidas hasta en 8 cuotas y un número máximo de 6 planes por contribuyente, ampliando el llamado ‘Plan Permanente’ que existía hasta entonces. Estos ‘miniplanes’ sumaron además un sistema de calificación (scoring) que acorde al cumplimiento de determinados parámetros permitía llegar a máximo de cuotas y planes.

Sin embargo, esta iniciativa no satisfizo la demanda de las pymes, en especial de las comerciales.

"Los planes actuales son complicados porque se limita el número de planes a los que se puede tener en vigencia y está hecho en función de una calificación patrimonial, por lo tanto hay personas y empresas que no pueden tener más de un plan de forma permanente y en ningún caso pueden superar los 6 planes, no es un desahogo financiero ni está acorde a las necesidades actuales del sector empresario", señaló Miguel Siufi, presidente de la Cámara de Comercio e Industria local.

Agregó: "Eso no está funcionando, no cubre las expectativas del sector empresario, esto se hizo saber a Cuccioli y de allí surgió la necesidad de contar con planes más amplios. Hay gente que con un solo plan luego no puede tomar más. El sector empresario no está entusiasmado con esto, porque no cubre las expectativas y no resuelven los problemas por lo que van a seguir los embargos y demás y la Afip sin poder cobrar, de ahí que creo que surge la idea de hacer algo más amplio para cubrir las necesidades de recaudación y que el sector empresario pueda entrar en caja".

En tanto, fuentes ligadas a la Federación de Asociaciones de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) señalaron: "Sabemos que hay versiones sobre un plan de pagos amplio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) había planteado la situación de asfixia financiera que están teniendo las pymes así que es probable que salga algo en ese sentido".

A su turno, el directivo de uno de los sectores empresarios ligados a la discusión de esta temática y que mantuvo reuniones tanto con el titular de la Afip Leandro Cuccioli como con el Ministerio de Producción que conduce Dante Sica en las últimas semanas, señaló que "se está hablando de un plan, hasta ahora hay un gran hermetismo pero está el tema de diferir la cobranza. Se está hablando de un plan de 24 a 48 cuotas".

Este plan se sumará a los ya vigentes miniplanes que puso en marcha el organismo recaudador a inicios de este mes.