El dólar oficial se mantuvo en los $28,27

24/07/2018 -

El dólar minorista cerró sin cambios a $ 28,27 según el promedio que realiza el Banco Central sobre distintas entidades financieras de la city porteña, mientras que en Santiago la cotización de la moneda se ubicó en los $28,60.

En las pantallas del Banco Nación, el dólar se mantuvo quieto en $ 28,10 en las sucursales de la entidad. El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 608,068 millones y a u$s 84,90 millones en los mercados de futuros MAE. Mientras que en la subasta diaria del BCRA, por cuenta del Ministerio de Hacienda, el monto adjudicado fue de u$s 100 millones.

En tanto, en el segmento mayorista, arrancó la semana con una pequeña suba en su cotización, que lo llevó sobre el final de la rueda a $ 27,62 por unidad en el MULC, cuatro centavos arriba del viernes.

‘La divisa operó con leve tendencia alcista pero en un marco de tranquilidad y de una fluctuación algo acotada. Los precios se mantuvieron en toda la jornada en un rango más alto que el final anterior’, señaló el informe de PR Cambios.