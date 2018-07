Lanzan un nuevo llamado a licitación para la búsqueda del submarino ARA San Juan

24/07/2018 -

Luego de fuertes cruces entre las autoridades navales y las del Ministerio de Defensa por el excesivo tiempo que llevó a la Armada confeccionar un nuevo pliego licitatorio, el sábado se subió al portal oficial ‘Argentina Compra’ nuevas condiciones para las empresas que quieran buscar al submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre del año pasado.

El pliego está disponible para todos los usuarios de la plataforma. Tal como se señaló, lleva el número 38-

0024-CD/18 e incluye plazos de ejecución administrativa abreviados.

"Antes de fin de agosto tiene que haber una empresa buscando al ARA San Juan", sostuvieron las fuentes navales que trabajaron en los aspectos técnicos de la convocatoria.

Se estima que serán cuatro las firmas que participarán de este nuevo intento de contratación. La particularidad de este llamado es que regirá el principio "No cure no pay", una vieja fórmula del negocio naviero internacional que indica que si no hay resultado no hay dinero.

Pese a ello, el Ministerio de Defensa de la Nación inició el trámite administrativo correspondiente para contar con la partida presupuestaria ya que no se puede lanzar una licitación de este tipo sin tener garantizados los fondos para un eventual pago.