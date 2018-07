La provincia entregó viviendas sociales a familias bandeñas

Fotos PROGRESO. El Gobierno provincial sumó una nueva entrega de viviendas sociales en La Banda.

En la ciudad de La Banda se dejaron habilitadas nuevas viviendas sociales dentro del programa implementado por la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, los concejales de la ciudad de La Banda, Paola Ferrando y Ángela Elías e integrantes de las ONG que construyeron las viviendas. Se trata de la Asociación Vecinal Villa Margarita a cargo de Pablo Díaz y la Asociación Vecinal 23 de Octubre de su presidente, Raúl Faruth.

Una de las beneficiarias fue Florencia Daniela Carabajal, quien contó: "Antes vivía en una casita precaria, ahora voy a vivir mejor. Gracias a Dios voy a tener un techo digno, donde voy a poder vivir más tranquila junto a mi familia".

La concejal de La Banda, Paola Ferrando agradeció "a las instituciones que apuestan con compromiso a seguir trabajando con el esfuerzo diario de estar no solo en La Banda, si no en cada lugar del interior". Asimismo, Ángela Elías felicitó "a todas las familias, porque a partir de tener estas casas, van a tener unión y armonía en cada uno de sus hogares y donde van a comenzar a proyectar su manera de vivir y el futuro para sus hijos".

El ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, transmitió el "saludo cálido y afectuoso del gobernador, Dr. Gerardo Zamora" y resaltó que "está contento por cómo se ha afianzado y consolidado el programa de viviendas sociales en toda la provincia y específicamente en La Banda donde se están haciendo muchísimas viviendas sociales, con todos los referentes sociales. Ustedes saben que estas casas son ciento por ciento provinciales y no se gana dinero, el Gobierno les da justo para los materiales y una pequeña ayuda para los albañiles que colaboran con las familias, no hay otra ganancia" señaló Niccolai. Tras resaltar que no habrá recortes económicos para el programa de viviendas sociales el ministro reiteró "le pedimos a las instituciones que redoblen los esfuerzos que se comprometan más con el programa, con la gente para que podamos construir muchas viviendas en todo el territorio provincia", concluyó.