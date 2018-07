Olímpico ganó y sigue de cerca Amigos en el Anual

Fotos AVANZA El Negro sigue firme en el certamen que organiza la Unión Santiagueña de Rugby en su 50º Aniversario

24/07/2018 -

Olímpico sumó el fin de semana su tercer éxito consecutivo tras superar a Santiago Lawn Tennis por 38 a 20 en uno de los partidos pendientes de la primera fecha y de esta manera trepó al segundo lugar del Torneo Anual 50º Aniversario de la USR, que sigue siendo liderado por Amigos Rugby de Fernández. El equipo bandeño, que ya había superado al otro grande de la provincia, Old Lions, sumó ante los rojiblancos un punto bonus por haber marcado 5 tries contra 2 de su rival, por lo que quedó a sólo dos unidades del puntero y se perfila para ser gran animador del certamen. Mientras tanto, para completar un gran sábado para el Negro, el otro equipo del club, Olímpico Negro, derrotó en un juego muy cerrado a Santiago Rugby por 14 a 10 y festejó de esta manera su primer éxito en el certamen, en tanto que los de Avenida Costanera están en el fondo de la tabla. En el tercer encuentro pendiente disputado el sábado, Sanavirones de Bandera y Unse protagonizaron un partidazo, que terminó definiéndose a favor de la visita por 31 a 30. Entre ambos apoyaron 10 tries (5 cada uno) en un encuentro que tuvo emoción de principio a fin. Con la primera fecha ya completada, al torneo sólo le quedan pendientes dos partidos de la tercera jornada (Añatuya-Fernández RC y Sanavirones-Santiago Rugby) para ponerse al día, aunque además ya se adelantó un partido de la 7º fecha, que Añatuya le ganó a Sanavirones 53 a 5 para quedar tercero en la tabla.

Posiciones

Así están en la tabla: 1) Amigos Rugby, 15 puntos; 2 Olímpico, 13; 3) Añatuya RC 11; 4) Old Lions, 10; 5) Sanavirones, 6; 6) Lawn Tennis, 5; 7) Unse y Olímpico Negro, 4; 9) Santiago Rugby y Fernández Rugby Club, 0.