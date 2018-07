A Old Lions le esperan dos partidos clave

Fotos CHANCE Los Viejos Leones saben que dependen de sí mismos para poder cumplir con su objetivo

24/07/2018 -

Con su victoria del domingo ante Gimnasia y Tiro de Salta, Old Lions alcanzó el cuarto lugar de la Zona B del Torneo Regional del NOA, pensando en su clasificación al Super 10. Lawn Tennis se quedó sin posibilidades luego de caer ante Tucumán L.T, y deberá jugar la segunda fase en la Zona Promoción, junto a los otros equipos y también de la Zona Desarrollo. Tucumán Rugby que trepó a la punta serán rivales de Lawn Tennis y visitarán a Old Lions en el cierre. Los rivales de Old Lions para clasificar son Tucumán L.T. y G. yT.; los tucumanos recibirán al León, en tanto los salteños estarán libres, y en la última cita, el Albo ante Tucumán L.T. Zona A, Huirapuca es puntero y está clasificado. Tarcos y Natación están cerca del objetivo.