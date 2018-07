Velasco dijo que el trabajo del técnico de la selección de fútbol es "insalubre"

Fotos VISIÓN. El entrenador del seleccionao mayor de vóley dijo que hay que respetar los procesos que den resultados.

24/07/2018 -

El director técnico del seleccionado de voleibol, Julio Velasco, afirmó que el trabajo de ser el entrenador de la selección de fútbol es un "trabajo insalubre", y que el estrés que ello genera sólo lo pueden resistir los que tienen los "anticuerpos" que se forman cuando se comienza a jugar ese deporte. "Yo creo que para soportar la presión del fútbol hay que tener anticuerpos que se forman desde cuando uno juega al fútbol. Después hay casos excepcionales como Mourinho, como (Arrigo) Sacchi que no jugaron a un nivel estresante, pero lo soportan", expresó Velasco. El técnico argentino se refirió a este tema durante la conferencia de prensa que brindó anteayer en Newell’s Old Boys de Rosario, ciudad en la que la selección se encuentra jugando una serie de amistosos con Cuba, a quien le ganó por 3 sets a 0 (25/21, 25/16 y 25/11) y anoche jugaba otro juego. Velasco reconoció que no podría ser técnico de la selección de fútbol. "No se si me lo podría bancar (el estrés generado por la presión), pero el primer lugar donde hay que bancárselo es cuando uno juega". Velasco comentó: "Más allá de eso, hay que respetar los procesos, pero los procesos tienen que dar resultados. El resultado no es solamente ser campeón. Es mejorar, es producir jugadores, que se vea un crecimiento".