"Me siento con ganas de seguir aprendiendo"

24/07/2018 -

Exequiel Palacios, de buen partido y autor de dos goles en el 7 a 0 del domingo a Central Norte, aseguró que el DT lo considera de cara a un semestre a pura competencia. ‘Me siento bien, con confianza y ganas de seguir aprendiendo’, dijo el volante de 19 años.

‘La verdad es que no le pregunté al árbitro, pero espero que me lo haya dado a mí, je’. Exequiel Palacios sonríe tras el enorme 7-0 a Central Norte en el estreno de River en la Copa Argentina y explica la jugada que derivó en el quinto gol: su derechazo iba al arco pero en el trayecto se desvió en un rival y adentro. Y más allá de lo que haya definido el juez Hernán Mastrángelo, para Olé el tanto fue del volante y no en contra. Así es que el pibe puede celebrar de su doblete en la goleada en tierra santafesina.

‘La verdad es que me voy una una buena sensación, me sentí completo durante todo el partido al igual que mis compañeros. Y marcar goles no se da todos los días, aunque lo busco siempre en cada partido que me toca estar’, explica el futbolista de 19 años luego de una actuación personal acorde a la del equipo: sólída, sin grietas. Porque pese a su juventud, el tucumano dejó en claro que puede ser una pieza importante en la consideración de Marcelo Gallardo a la hora de armar los equipos para las tres competencias venideras: Superliga, Copa Argentina y Libertadores.