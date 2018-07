Vergini aclaró y evitó la polémica

24/07/2018 -

Santiago Vergini, al regresar a Buenos Aires tuvo una frase sorprendente: ‘No sé bien por qué vuelvo’. Luego explicó que se expresó mal. ‘No sé si reírme o preocuparme. Lo último que se me cruzaría por la cabeza es armar un lío mediático. Soy una persona que hablo las cosas cara a cara. No pasó nada. Llegué tras un vuelo muy largo, estaba un poco dormido. Cuando me hacen esa pregunta por qué volví, di por hecho que hay una planificación en la que viajaban 18 ó 19 jugadores. Es una situación normal. Guillermo me dijo en la cara la razón’.