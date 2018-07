Gerónimo Rulli dijo que se quedará en España

24/07/2018 -

Gerónimo Rulli habló ayer en conferencia de prensa para despejar las dudas sobre su futuro y fue contundente. "Me quedo en la Real Sociedad", dijo el arquero, descartando cualquier posibilidad de llegar a Boca.





"Cuenten conmigo esta temporada, me vino bien el irme a Argentina este verano con mi familia y vuelvo con las pilas recargadas’, aseguró el ex Estudiantes de La Plata, quien había sonado como uno de los candidatos a pelear por el arco que ocupa Agustín Rossi.





Rulli reconoció que durante la temporada pasada, en la que sufrió el esguince del ligamento cruzado, vivió "momentos duros. Lo veo como una cicatriz que me dolió, pero que me hizo más fuerte. Ahora solo me voy a preocupar por entrenar y estar disposición del entrenador y pelear por ser el arquero de la Real".

"Yo nunca me dejé querer por Boca, solo dije que era el más grande de Argentina’.