Fotos Atacó a tiros al novio de su ex pareja, tras viajar de "colado" en el mismo remís con el padre ciego de la víctima

24/07/2018 -

Un joven de Ojo de Agua luchaba anoche por su vida en el Hospital Regional, tras ser atacado a tiros por el ex de su novia. La compleja trama y desenlace fue protagonizada por Pedro Alberto Casa, de 24 años, con residencia en el paraje Tacana, Ojo de Agua. Según la causa de la fiscal Lorena Nieva, la balacera tuvo de prólogo una relación de pareja que Casa inició con una joven, a quien conoció por trabajos de pintura en su vivienda. El amor creció y Casa empezó a quedarse a dormir en la vivienda de la mujer, ignorando que la joven habría dejado atrás una relación traumática con un vecino, identificado como Walter Báez, según la investigación. En la víspera, el padre de Casa tomó un remís al mando de Julio César Ruiz, de 45 años. El pasajero pidió que lo llevaran a la casa de la novia de su hijo Pedro. Nadie sabe por cómo fue, pero en el mismo remís, dado la ceguera del pasajero, habría ascendido también el ex de la mujer: es decir, Walter Báez. Ignorando que iba acompañado, el no vidente viajó varios kilómetros hasta su destino. A llegar, el pasajero ciego y Báez bajaron del auto y en minutos partieron varios tiros que terminaron con Pedro Alberto Casa herido por la espalda y Walter Báez, huyendo hacia el monte. Minutos después, la policía se hizo eco del incidente y trasladó a la víctima al Hospital Zonal de Ojo de Agua. Sin embargo, dado a la gravedad, los médicos resolvieron que lo mejor era derivarlo al Hospital Regional. En la tarde, los médicos recibieron al paciente y anoche realizaban una intervención quirúrgica, se supo. El cuadro en la salud Casa era muy delicado. Los cirujanos necesitaban conocer la ubicación de los plomos. Habrían sido secuestradas, una pistola y un rifle de aire comprimido, pero se presume que el ataque se perpetró con la primera arma.