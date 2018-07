A Nicole le da "vergüencita ajena" de ser la ex de Cubero

24/07/2018 -

En medio de la oficialización del noviazgo de Nicole Neumann con Matías Masin, el ex de Jimena Barón, desde Londres, las redes sociales estallaron con la viralización de un supuesto audio que la modelo le habría enviado al padre de sus tres hijas, Fabián "Poroto" Cubero hace un tiempo y que terminó ocupando ayer el espacio de "Intrusos".

"Escuchame... seriamente o sea a mí... lo que hagas de tu culo, te juro que me importa poco y nada, pero es un papelón, de dad eh... O sea a mí no me da bronca, no me da más que la vergüencita ajena de ser tu ex", se escucha decir a Nicole en el audio, según lo reflejó Clarín.

Y continúa: "El papel que estás haciendo realmente es paupérrimo, de verdad te lo digo. Es decadente o sea... La tribunita de Guido, en el programita de Moria, Intrusos... o sea...".

Nicole, quien habría enviado este audio a su expareja meses después de que pusieran fin a su relación de manera oficial, cerró su mensaje con mucha ironía: "Realmente, pensá en un futuro, ¿a qué querés apuntar? una carrera seria... O sea.. no estás apuntando bien, perdiste el norte por completo, te lo digo de onda".

Desde el momento en que Nicole y "Poroto" decidieron poner punto final a un amor de más de 10 años, el vínculo se convirtió en una guerra mediática que parece no encontrar un final.

Sobre la difusión del audio, ninguno de los dos se ha expresado aún. Nicole acaba de acompañar a Marley en su recorrida por Bélgica para el programa "Por el mundo", donde se mostró más sensual que de costumbre.

Hace un par de días, Fabián "Poroto" Cubero se animó a revelar el mecanismo que usó para frenar el conflicto mediático con su ex, aunque sirvió de poco porque volvió a estallar el escándalo.

"Esto de exponer públicamente lo que estaba pasando fue para que ella baje un cambio. Muchas veces, lo que pasa internamente uno dice, ‘queda ahí’. Pero como la cosa siguió y no cortaba, lo usé como estrategia para que, de alguna manera, se pueda cortar con eso... El bozal legal (que pidió Nicole) va a servir para lo público. Está bueno porque ella también se va a limitar a hablar", dijo Cubero, después de haber protagonizado un ida y vuelta con Nicole por la supuesta incomunicación con sus hijas, mientras ella está de viaje por Europa.

Neumann se había quejado públicamente de que no podía comunicarse con sus hijas, y "Poroto" le contestó que estaban con su madre y que la modelo tenía su número de teléfono.