Video | La charla de Pep Guardiola que da vuelta al mundo

Hoy 10:33 -

El nuevo documental sobre el Manchester City que lanzará próximamente Prime Video, la nueva plataforma de vídeos del gigante Amazon, ya tiene su anticipo. Allí se ve a los jugadores del club inglés en el vestuario, escuchando una fuerte charla de su entrenador, Pep Guardiola, un video que ya da vuelta al mundo.

"All or Nothing", se llama el documental que refleja cómo es el día a día en el club inglés. Allí el entrenador se muestra muy enojado con sus jugadores y se ven varias escenas de intimidad dentro del vestuario.