Un policía irá a juicio acusado de violar a otro hombre

Hoy 21:04 -

Luis Alberto Mendiondo, ex subcomisario de Bahía Blanca, irá a juicio oral por la violación de un hombre. El uniformado fue detenido el pasado 28 de abril en medio de un verdadero escándalo en una casa que la víctima estaba cuidando.

El día del ilícito Mendiondo había presentado parte de enfermo. Los uniformados que acudieron al llamado de Nicolás Otero, manicuro de profesión, encontraron al oficial en una situación más que comprometida.

“Llegó con una actitud totalmente errante, puso el arma arriba de la mesa, me llevó a la habitación y me encerró. Me dijo que necesitaba tranquilizarme y me obligó a tomar cocaína. También me hizo practicarle sexo oral”, manifestó Otero.

Por su parte, Sebastián Martínez, abogado defensor de Mendiondo aseguró que el ex policía “concurrió al domicilio con una intención y terminó con un encuentro sexual” sin necesidad de que esto lo convierta en víctima de “un escarnio público por su elección sexual y sin certezas de lo que ocurrió”.