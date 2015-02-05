CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Julio de 2018

A LAS 10.00 DESFILE CÍVICO - MILITAR ANIVERSARIO DE SANTIAGO

25/07/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI KIDS

10.00 DESFILE CÍVICO - MILITAR

ANIVERSARIO DE SANTIAGO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

12.15 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 CICLO DE COLECCIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE -

NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SOLO FÚTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.30 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

08.42 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO

TRIUNFADOR

10.35 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE

12.30 SUSURROS. UN CUENTO DE

ELEFANTES

14.00 JUGANDO POR AMOR

15.56 CARS

18.02 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA

JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL

19.33 PARQUE JURÁSICO

22.00 PARKER

TCM

10.18 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

12.53 LA NIÑERA

14.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

5)

14.33 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

16.23 JACK

18.31 MATILDA

20.24 DETECTIVE POR ERROR

22.00 MOMENTO CRÍTICO

TNT

07.12 LA GRAN AVENTURA LEGO

09.01 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO

DEL GUERRERO

11.06 UN SUEÑO POSIBLE

13.36 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS

15.38 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

18.00 EL APRENDIZ DE BRUJO

20.03 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

22.00 TROYA

01.02 DESPUÉS DE LA TIERRA

SPACE

06.00 LA BRÚJULA DORADA

07.36 ORO NEGRO

10.19 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

13.47 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

15.28 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL

PODER

17.35 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

19.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 ANNABELLE

23.57 DULCES CRIATURAS

CINECANAL

11.45 MONSTER TRUCKS

13.35 COWBOYS Y ALIENS

15.40 IRON MAN 2

17.50 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA

TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

20.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.10 JACK Y JILL

23.50 30 MINUTOS O MENOS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 THE VOICE

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 TERMINATOR

22.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* MAÑANA, A LAS 21, IÑAKI

URLEZAGA CON “ÚLTIMA

FUNCIÓN”.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS

22, “EL OFICIAL GORDILLO”.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 27, A PARTIR DE LAS

23, SE PRESENTARÁ MARCELO

TORRES.

+JUEVES 9 DE AGOSTO, A LAS 22,

ACTUARÁ CHECHELOS.

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

SÁBADO 28, A LAS 21, YAMILA

CAFRUNE PRESENTARÁ

“CAFRUNEANDO”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 3 DE AGOSTO, A

PARTIR DE LAS 23, TERCER

FESTIVAL DE LA ALEGRÍA

SOLIDARIO, CON LAS

ACTUACIONES DE “LA BRASITA

DE MI CHALA”, CLAUDIO

ACOSTA, ÁLVARO OTINETTI,

DIEGO FAVAROLO Y ROCK, EL

SOPORTE, LAGARTOS DUB,

SEFTROT, Y LA ACADEMIA

“DANZA ASÍ”. EN BENEFICIO

DEL CENTRO COMUNITARIO

DE LA HERMANA PIEDAD

SÁNCHEZ, DE AÑATUYA.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY -12:30 (Cast) 15:00 (Cast) 17:30

(Cast)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 22:40 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -13:20 (Cast) 15:25 (Cast) 17:40

(Cast)19:55 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

HOY - 22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

HOY -12:20 (Cast) 14:25 (Cast) 16:30

(Cast) 18:35 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 22:50 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

HOY - 20:00 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY - 13:30 (Cast) 15:40 (Cast)

MAMMA MÍA , VAMOS

OTRA VEZ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY -18:00 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY - 20:20 (Subt) 22:35 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 12:50 (Cast) 15:20 (Cast) 17:50

(Cast)

SECRETOS OCULTOS (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY -20:20 (Subt) 22:35 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30

- 17:50 - 18:50 - 22:30

CASTELLANO 3D 21:00

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 23:10

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00- 17:30-

20:00

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Julio de 2018

También te puede interesar