CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Julio de 2018
A LAS 10.00 DESFILE CÍVICO - MILITAR ANIVERSARIO DE SANTIAGO
Por El Liberal
25/07/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI KIDS
10.00 DESFILE CÍVICO - MILITAR
ANIVERSARIO DE SANTIAGO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
12.15 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 CICLO DE COLECCIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE -
NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SOLO FÚTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.30 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
08.42 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO
TRIUNFADOR
10.35 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE
12.30 SUSURROS. UN CUENTO DE
ELEFANTES
14.00 JUGANDO POR AMOR
15.56 CARS
18.02 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA
JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL
19.33 PARQUE JURÁSICO
22.00 PARKER
TCM
10.18 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
12.53 LA NIÑERA
14.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
5)
14.33 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
16.23 JACK
18.31 MATILDA
20.24 DETECTIVE POR ERROR
22.00 MOMENTO CRÍTICO
TNT
07.12 LA GRAN AVENTURA LEGO
09.01 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO
DEL GUERRERO
11.06 UN SUEÑO POSIBLE
13.36 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
15.38 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
18.00 EL APRENDIZ DE BRUJO
20.03 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
22.00 TROYA
01.02 DESPUÉS DE LA TIERRA
SPACE
06.00 LA BRÚJULA DORADA
07.36 ORO NEGRO
10.19 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA
COMUNIDAD DEL ANILLO
13.47 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
15.28 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL
PODER
17.35 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
19.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 ANNABELLE
23.57 DULCES CRIATURAS
CINECANAL
11.45 MONSTER TRUCKS
13.35 COWBOYS Y ALIENS
15.40 IRON MAN 2
17.50 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA
TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
20.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.10 JACK Y JILL
23.50 30 MINUTOS O MENOS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 THE VOICE
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 TERMINATOR
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* MAÑANA, A LAS 21, IÑAKI
URLEZAGA CON “ÚLTIMA
FUNCIÓN”.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS
22, “EL OFICIAL GORDILLO”.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 27, A PARTIR DE LAS
23, SE PRESENTARÁ MARCELO
TORRES.
+JUEVES 9 DE AGOSTO, A LAS 22,
ACTUARÁ CHECHELOS.
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
SÁBADO 28, A LAS 21, YAMILA
CAFRUNE PRESENTARÁ
“CAFRUNEANDO”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 3 DE AGOSTO, A
PARTIR DE LAS 23, TERCER
FESTIVAL DE LA ALEGRÍA
SOLIDARIO, CON LAS
ACTUACIONES DE “LA BRASITA
DE MI CHALA”, CLAUDIO
ACOSTA, ÁLVARO OTINETTI,
DIEGO FAVAROLO Y ROCK, EL
SOPORTE, LAGARTOS DUB,
SEFTROT, Y LA ACADEMIA
“DANZA ASÍ”. EN BENEFICIO
DEL CENTRO COMUNITARIO
DE LA HERMANA PIEDAD
SÁNCHEZ, DE AÑATUYA.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY -12:30 (Cast) 15:00 (Cast) 17:30
(Cast)
RASCACIELOS (3D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 22:40 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -13:20 (Cast) 15:25 (Cast) 17:40
(Cast)19:55 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
HOY - 22:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
HOY -12:20 (Cast) 14:25 (Cast) 16:30
(Cast) 18:35 (Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 22:50 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
HOY - 20:00 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY - 13:30 (Cast) 15:40 (Cast)
MAMMA MÍA , VAMOS
OTRA VEZ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY -18:00 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY - 20:20 (Subt) 22:35 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 12:50 (Cast) 15:20 (Cast) 17:50
(Cast)
SECRETOS OCULTOS (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY -20:20 (Subt) 22:35 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30
- 17:50 - 18:50 - 22:30
CASTELLANO 3D 21:00
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 23:10
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:00- 17:30-
20:00
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10