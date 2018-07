25/07/2018 -

El complejo Juan Felipe Ibarra es un conjunto de edificios gubernamentales que está ubicado en pleno centro de la ciudad. Fue inaugurado el 26 de agosto de 2014 por el gobernador Gerardo Zamora y alberga a los ministerios de Economía y Educación del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, la Caja Social, el Data Center, el Archivo General de la Provincia y estacionamientos.

El lugar elegido fue el terreno donde funcionaba la antigua Escuela de Comercio, de calle 24 de Septiembre al 100. Este edificio fue inaugurado en el año 1880, por el entonces gobernador de Santiago del Estero, Manuel Taboada. En dichas instalaciones funcionó la Escuela Normal hasta mediados del siglo XX, y posteriormente la Escuela de Comercio “Profesor Antenor Ferreyra” hasta el año 1998. A partir de entonces, funcionó la Escuela de Música “Nicolás Segundo Gennero”, que posteriormente fue trasladada a su nuevo local en el año 2009,8 quedando este inmueble abandonado sin ningún uso.

El proyecto propuesto tuvo como particularidad la conservación de la fachada antigua de la escuela y algunos espacios históricos, los que sirven de ingreso al Ministerio de Educación.

Consta de dos torres independientes de 24 y 18 pisos, vinculadas por dos puentes en los pisos 7º y 14º, más dos edificios de menor altura, de 10 y 5 pisos cada uno. Presentan una fachada de doble vidriado tonalizado con cámara de aire, que minimiza el gasto energético, produciendo un complejo sustentable adecuado al clima de la ciudad. Además, en las fachadas más expuestas a la luz solar posee parasoles.

El complejo se encuentra relacionado a través de un gran basamento, ya que el ingreso al mismo es a través de un “Paseo Cultural”, que une la calle 24 de Septiembre con la avenida Belgrano, vinculando ambos edificios en un espacio común.

El recorrido propiamente dicho de esta calle se convierte en un área de exposición de pintura, escultura, tapicería regional y fotografía, donde se destaca un salón de usos múltiples, la oficina de turismo y un minibanco. Al final del recorrido se encuentra un Auditorio, lugar de exposiciones y eventos culturales.

Los edificios se encuentran abiertos a la comunidad. Además cuentan con una plaza seca, un bar café y un mirador en el piso 24º, que sirve como punto de encuentro y de visita para turistas. El complejo tiene un especial significado, por cuanto forma parte de las concreciones que transformaron en los últimos años la fisonomía urbanística de Santiago del Estero, convirtiéndose en un ícono de la ciudad y también de la provincia.

En diciembre de 2015, el complejo Juan Felipe Ibarra fue distinguido con la Certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Desing – Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental) en el nivel Plata, otorgada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council).

El edificio de Economía, de 105 metros, es el más alto del complejo y el más alto de la ciudad.