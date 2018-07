El Clásico Madre de Ciudades será el gran desafío

Fotos ACCIÓN. La presencia de destacados jockeys y ejemplares hacen presagiar una gran cita turfística en la Capital

25/07/2018 -

La grey burrera disfrutará hoy de una gran reunión en el Hipódromo 27 de Abril, en donde sobresla el Clásico Madre de Ciudades en noveno turno sobre 1.800 metros. Éste es el programa. Primera carrera, premio Núñez del Prado sobre 500 metros: Lanzini, Mal Sueño, Lucky Dabler, Ke Koketo, Rule Pet, Stormy Best, King Express. Segunda, Parque Aguirre, 500: Puro Honor, Telemaníaco, Fran Dolche, Tío Titolo, Hoy Papusa, Vigoroso Seattle, Topa Storm, Sunset Bulevard, Busco Money. Tercera, La Telesita, 400: Emotion Seattle, Dionisio Night, Letterstone, Top Gun, Isleño, Costerito, Fiorino.

Cuarta, Río Dulce, 400: Emanuel, Any News, Aquí Me Quedo, Oloivarseo, Mágico Del Alba. Quinta, Hernando De Miraval, 1.100: Mokaccino, Signatory, Soy Cafiyo, Lonel y Príncess, Prince Mulan, Golf Paul Pierce, Accatenango, Authentic Lady, Real Plus, The Wolf, Kinetic Force, Fire In You.

Sexta, 53º Aniversario Canal 7, 1.100: Pomposo Inc, Blumani, Bakano, Vil Demonio, Burundanga, Leopardo de Areco, Norway Opera, Xavante, Solución Blanc, Only You, Ree Torcido, Josema Cap. Séptima, Clásico S. F. Solano, 1.500: Río Hermoso, Puma Punku, Heavenlu Sale, Optimates, Port Luis.

Octava, Especial Vampiro, 1.300: Harlan Perugia, Ring Charly, Flagrante, Candy Guz, Dandy Man, Mali Prize, Gringo Cap, Gracias Pelle, Luck Magic.

Novena, Clásico Madre de Ciudades, 1.800: Fri Parole, Citta Di Bari, Marshall Tucker, Southern Melodie, De Cero, Sofíato Rate, Río Patrón, Schurrle, Snow Lion, Old Ways, Deskjet, El Vodevil, Macrinus.

Décima, Clásico Velocidad, 1.200: Román Torrent, Grumpy, Perfect, Ganador Náutico, Eclipse Mundial. Undécima, Clásico Cuadrero, 400: Memory, Bonita, El Santo. Duodécima, P. Carretero, 400: Calamaro, Like The Win, El Presley, Octavianus.

Decomotercera, Plaza Año­ranza, 330: Shagor, Vuelta Azul Grana, Ludovisi, Dolca, Serafin, Qué Me Miras, Camionero, Des­control.