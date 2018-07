Fotos Controlan a las fuerzas de seguridad con cámaras ocultas

25/07/2018 -

Un aviso anónimo había dado el dato del inminente intercambio de un cargamento de drogas en una estación de servicio en la ruta nacional 12. Algo normal para quienes reciben esas alertas que, en general, son emitidas por quienes quedaron afuera del "negocio". El primer grupo de la Policía Federal que llegó al lugar se topó con la mochila señalada en el mensaje, describió Clarín. Esa información fue correcta y la posterior acción de los policías también fue la esperada: se pidieron refuerzos, se convocó a testigos antes de abrir el bulto y se dio aviso al juzgado. Los efectivos no sabían que, en realidad, estaban frente a una prueba, una evaluación de su actuación. El único que se dio cuenta de que algo no estaba bien fue el perro antidrogas, que no reaccionaba ante el falso cargamento. Cerca, monitoreaba la situación personal de la Dirección de Integridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Cada movimiento policial quedó filmado. Con cámaras ocultas y operativos simulados, se controla tanto la integridad como la eficacia de los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). "Decidimos tener un verdadero sistema de control de las fuerzas federales. Es un modelo utilizado por las policías británica, chilena y de Nueva York, y lo adaptamos a la realidad de fuerzas que no actúan solo en ambientes urbanos. Por un lado determinamos la integridad y por otra parte verificamos las necesidades de capacitación", explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presentar los operativos, que empezaron en mayo pasado. "La idea es que las fuerzas no sepan cuándo están frente a un operativo falso o a uno real. De esa manera asumirán que siempre se los está observando", agregó la ministra, acompañada por Damián Arabia, responsable de la Dirección de Integridad.