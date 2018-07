Video | Reveló el motivo por el cual sacó a Martín de Los Manseros

25/07/2018 -

El episodio que protagonizó Onofre con Martín quedó atrás. Hoy están reconciliados luego del inconveniente protagonizado, en febrero de 2017, en el Festival del Carbón (en Las Arrias, Córdoba), cuando Onofre sacó a su hijo de Los Manseros.









Antes de contar su versión de aquel hecho, con inocultable orgullo, le dijo a EL LIBERAL: "Mañana (por hoy) estará Martín también (en los festejos centrales del aniversario de Santiago). Anduvieron bien los temas de Martín de la última grabación que hizo él con nosotros antes de retirarse".

Después, habló del porqué de lo sucedido aquella noche en Las Arrias. "Mucha gente me ha criticado a mí. Martín ha quedado como la víctima y yo como el malo de la película, pero siempre hay que escuchar las dos campanas, hay que saber el porqué se enojó el viejo. Había sido que él andaba buscando hacerme enojar a mí porque quería cantar solo, parece. Eso se habla a solas y me hubiera dicho que iba a estar un tiempo más y después iba cantar solo. Para toda la gente que yo he quedado como el malo, les digo que no es así porque yo me considero una buena persona". Ahora está feliz porque logró reencontrarse con su hijo. "Ya andamos bien en la familia. Es la sangre de uno y tira", resaltó para luego contar que Martín lo visitó en su casa, en Buenos Aires. "Él va a casa, tomamos mate, yo cocino un guiso y comemos con él, Florencia y Karina". Onofre no descartó que hoy cante con Martín en el escenario del Parque Aguirre. Eso no hemos hablado. En una de esas le digo: ‘Martín, ¿queres subir a cantar con nosotros? Ojalá, así la gente nos ve que no es tanto así como me han criticado", enfatizó.