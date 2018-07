25/07/2018 -

Onofre Paz reveló a EL LIBERAL que bajó de peso tras haber sido operado de una afección intestinal. "Ando bien de salud. No he actuado en festivales. Primero está la salud y después, los festivales. Ahora sí estoy preparado para actuar en donde sea. Me han operado y ya estoy bien, hasta bajé 15 kilos".