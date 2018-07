Onofre: "Estoy feliz de volver a cantar en el aniversario de Santiago"

Fotos FELICIDAD "Estoy contento de estar en Santiago, en mi terruño, en mi tierra natal", resaltó Onofre a EL LIBERAL.

25/07/2018 -

"Iba pasando y digo: ‘voy a llegar al diario porque hace mucho que no vengo a EL LIBERAL’. Antes que me vayan a buscar, voy a venir yo".

Estas son palabras de Onofre Paz, fundador de Los Manseros Santiagueños quien, anoche, después de recorrer el centro de la "Madre de Ciudades", visitó la Redacción de EL LIBERAL.

El prestigioso cantante eligió a EL LIBERAL para hablar acerca de su vida privada, su reconciliación con su hijo Martín y la presentación que realizarán hoy, después de tres años de ausencia, en los festejos centrales del aniversario de Santiago que se realizará en el escenario montado al pie del monumento a Francisco de Aguirre.

"Estoy muy contento de estar en Santiago, en mi terruño, en mi tierra natal, de cantarle a Santiago. Me encuentro con tantos amigos. Voy caminando por la calle y la gente me para para sacarse fotos. Estoy contento porque mañana (por hoy) vamos a cantar en el festejo central del aniversario de Santiago. Vamos a ir a descansar temprano hoy (por ayer) para estar bien de la garganta para cantarle para todos los santiagueños y no santiagueños también", remarcó el cantautor.

El repertorio para hoy

Junto con Alfredo "Alito" Toledo y Hugo Reynoso, sus compañeros en el legendario conjunto folclórico, Onofre interpretará las canciones de "Corazón de Mansero", el último disco del grupo.

"Vamos a cantar algunos temas del último disco. Ya estamos pensando en sacar otro este año. Ya estoy preparando algunos temas y hay que llevar algunas chacareras de aquí, de Santiago para grabar este año para que salga para las fiestas (Navidad y Año Nuevo) si Dios quiere. Estoy contento", remarcó el destacado artista.

Las canciones que componen "Corazón de Mansero", disco que fue editado a través del sello discográfico Sony Music, son "Por siempre Manseros", "Canción del malambo", "De otra vida", "Chacarera de los campos", "Nostalgias del ayer", "Mi guitarra y una copa", "El laberinto", "Mi guitarra en tus manos", "El sacha chango", "La luz de tus besos", "Vidala por un amor" y "Por ser santiagueño".

"Hemos cantado en el teatro 25 de Mayo. Estaba mi hija (por Florencia Paz) cantando ahí también. Lástima que mañana no va a estar ella, pero el año que viene, a lo mejor, la convocan. Nosotros, después de tres años vamos a cantar mañana", indicó.

Antes de despedirse, Onofre deleitó a los periodistas con la interpretación, a capella, de la primera estrofa de "Canto a Monte Quemado". Una voz privilegiada que cuida con una disciplina diaria, desde no desvelarse hasta comer sano.