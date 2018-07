Desde Tigre arribaron para participar de la celebración del cumpleaños 465 de Santiago

25/07/2018 -

Olga Maldonado y su hermana Francisca viven en Tigre, provincia de Buenos Aires. Hace unos días cumplió uno de sus sueños: viajar en tren a Santiago. Y anoche estaba cumpliendo otro: ser testigo de la celebración de un nuevo cumpleaños de la "Madre de Ciudades".

"Lo que me atrae no es solo el turismo sino la historia que tiene la ciudad. Aparte acá hay seguridad, algo que no pasa en Buenos Aires, y eso es muy importante. Somos de Don Torcuato, en el partido de Tigre y nos quedamos hasta el miércoles que viene a disfrutar de nuestras amigas y de toda esta ciudad tan bonita", indicó.

La mujer destacó la seguridad que notó en las calles santiagueñas y contó que "vinimos viajando en tren que era un sueño nuestro con mi hermana y estamos parando en el barrio Aeropuerto en la casa de nuestras amigas, Sonia Castillo y Analía Núñez".