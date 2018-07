Felipe, el alemán que volvió después de 8 años

Fotos AMIGOS. Felipe hizo varios. Sebastián, Romina, Emilio, Marcos y Ariel.

25/07/2018 -

En el 2010 fue la última vez que Felipe Kintrup, un alemán que vive en Frankfurt estuvo en Santiago. En aquel entonces vino para cumplir por unos meses con el servicio social, tarea que le asignaron desde su tierra. Pero la magia de los santiagueños lo atrapó. En realidad más que magia, la calidez, la afabilidad y, sobre todo, la amistad. Hace 5 días regresó después de 8 años para reencontrarse con sus amigos: Sebastián, Romina, Emilio, Marcos y Ariel.

Anoche, celebraba como un santiagueño más. "Me encanta Santiago, es una ciudad muy linda. La gente es hermosa. Muy cálidos, por eso me gusta tanto. Nunca había estado para el cumpleaños y es muy bonito", señaló. "Ahora he regresado de paseo, pero no sé cuánto me voy a quedar. Seguro, un mes", indicó.