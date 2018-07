Dieron a conocer todos los resultados de los partidos correspondientes a la fecha 17 y cuartos de final

Fotos INFANTIL. El domingo 29 no habrá fecha de los chicos, porque participarán en el torneo aniversario de la escuela de Bº Taponazo de Clodomira.

25/07/2018 -

Este fin de semana se vienen nuevos partidos de los torneos de fútbol infantil y femenino, organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda, correspondientes a la 17ª fecha y cuartos de final, respectivamente.

Las mujeres tuvieron sus partidos correspondientes a los cuartos de final, durante este viernes a las 20 en el patinódromo municipal, donde los resultados fueron: Deportivo 25 de Mayo 3 vs. Las Fortineras 1; Campeonas del 28 2 vs. Las Tiburonas 0; San Isidro 3 vs. Tevez FC 0; Alto Verde 1 vs. La Roma 0.

Por otra parte, los niños también desarrollaron sus partidos y los resultados fueron: en categoría 3 y 4 años, Rincón FC 0 vs. Tramo 16 3; 17 de Octubre 0 vs. Niños Felices 1; Argentinos Unidos 1 vs. Chamacos FC 1; 25 de Mayo 2 vs. Rey de Reyes 0; Diablos Rojos 0 vs. Bº Quilmes 1; Bº Taponazo 1 vs. El Cruce 4; Irma FC 1 vs. San Fernando 2; Deportivo 25 de Mayo 0 vs. Bío Torres 2; Taladrito 3 vs. Cholo Suárez 0; Villa Unión 0 vs. Gustavo Tapia 1.

En las categorías 5 y 6 años, los resultados fueron: Rincón FC 1 vs. Tramo 16 4; 17 de Octubre 4 vs. Niños Felices 0; Argentinos Unidos 0 vs. Chamacos FC 1; 25 de Mayo 3 vs. Rey de Reyes 1; Diablos Rojos 1 vs. Bº Quilmes 3; Bº Taponazo 0 vs. El Cruce 3; Irma FC 0 vs. San Fernando 5; Deportivo 25 de Mayo 0 vs. Bío Torres 5; Taladrito 0 vs. Cholo Suárez 1; Villa Unión 0 vs. Gustavo Tapia 1.

En categoría 7 y 8, los resultados fueron: Rincón FC 0 vs. Tramo 16 6; 17 de Octubre 2 vs. Niños Felices 0; Argentinos Unidos 1 vs. Chamacos FC 1; 25 de Mayo 0 vs. Rey de Reyes 0; Diablos Rojos 0 vs. Bº Quilmes 3; Bº Taponazo 0 vs. El Cruce 3; Irma FC 2 vs. San Fernando 1; Deportivo 25 de Mayo 3 vs. Bío Torres 0; Taladrito 0 vs Cholo Suárez 0; Villa Unión 0 vs. Gustavo Tapia 1.

Y en las categorías 9 y 10, los partidos fueron: Rincón FC 1 vs. Tramo 16 4; 17 de Octubre 1 vs. Niños Felices 0; Argentinos Unidos 0 vs. Chamacos FC 0; 25 de Mayo 1 vs. Rey de Reyes 1; Diablos Rojos 0 vs. Bº Quilmes 2; Bº Taponazo 0 v. El Cruce 1; Irma FC 1 vs. San Fernando 2; Deportivo 25 de Mayo 0 vs. Bío Torres 3; Taladrito 1 vs. Cholo Suárez 0; Villa Unión 0 vs. Gustavo Tapia 1.

Mientras, las chicas siguieron con los partidos de cuartos de final durante este lunes a partir de las 20 en el patinódromo municipal: Defensoras 0 vs. Quilmes 1; Estrella de Cantoni 4 vs. 17 de Octubre 2; Las Aliadas 1 (3) vs. Deportivo Griselda 1 (2); Bº Salido 2 vs. Las Águilas 0.

También, informaron que este domingo 29 no habrá fecha de los más pequeños, porque las escuelas participarán en el torneo aniversario de la escuela de Bº Taponazo de Clodomira.