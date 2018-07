La "otra vigilia" se vivió a pleno en el histórico Mercado Armonía

Fotos GASTRONOMÍA. Los platos regionales estuvieron a la orden del día durante toda la velada. El locro fue el plato más requerido por los vecinos y turistas que colmaron los locales bien temprano. Fue otra inolvidable jornada.

25/07/2018

El intenso frío de anoche obligó a muchos santiagueños y turistas a buscar lugares cubiertos para vivir la vigilia, esperando el primer minuto del aniversario de la ciudad, y el Mercado Armonía fue el lugar elegido por cientos de personas.

Allí, como ocurre todos los años, se presentó un importante desfile artístico que se inició a las 22, aproximadamente, y se extendió hasta cerca de las dos de la mañana.

El plato más requerido en los puestos de comida, fue el locro, y en las preferencias se ubicaron luego la empanada, la humita y el tamal.

Mientras, en el escenario principal se presentaron Titico Aguirres, Los Santiagueños del Río, David "El Profe", el "Pulpo" Heredia, Ramón Lacube, y el cierre a pura guaracha llegó con Ariel Veliz.

Felicidad

Esteban Herrera llegó con su familia desde la localidad de González Catán, en la provincia de Buenos Aires, y se mostró emocionado por todo lo que vivió durante estos días.

"Hacía rato que quería volver al pago para esta celebración de la que tanto me hablaron mis familiares que viven aquí en el barrio Industria. La verdad que tenía muchísimas ganas ya que hacía bastante que no venía, y volver al viejo Mercado Armonía, disfrutar de las empanadas y el folclore, realmente me puso muy feliz. El esfuerzo que hicimos con la familia, valió la pena", confesó Esteban. De la misma manera se expresó Federico Ibáñez, que vino "por segunda vez, porque no pienso perderme nunca más esta fiesta".