25/07/2018 -

¿Qué sensaciones te genera cantar tu obra en una ciudad tan cara a tus sentimientos?

Me da orgullo. Yo que soy autor, desde los 14 años, me da mucho orgullo saber que mi obra es aceptada. Poder hacer una canción y que luego sea cantada por la gente es maravilloso. Me siento orgulloso de que mi obra no pase inadvertida, como las canciones "Eterno Amor", "De piel a piel", "Zamba de tu adiós" y "Adiós que te vaya bien". Yo no descanso en eso y siempre sigo trabajando y componiendo nuevas canciones.