Renovada relación con el público a partir de su lanzamiento de "Eterno Amor"

25/07/2018 -

Desde que reiniciaste tu etapa como solista hay una aceptación masiva del público. ¿A qué consideras que hace que ese sentimiento se renueve con la gente?

No lo sé, pero lo que si te puedo decir es que trabajo con mucha pasión. Este nuevo momento me encuentra feliz, positivo y con ganas de hacer muchas cosas. Despacito y tranquilo, pero dando pasos firmes las cosas, por suerte, se vienen dando muy bien, logrando pequeñas cosas importante para lo que es mi carrera. Seguramente, me avalan los años que uno está en esto, las canciones, mi paso por Los Manseros. Será un poco de todas esas cosas.