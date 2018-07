"Cantar y volver a Santiago del Estero, siempre es una fiesta"

Fotos Martín y sus amigos Roberto Cantos y Julio Paz, del Dúo Coplanacu.

¿Cómo vives el hecho de cantar en el cumpleaños de Santiago?

Con mucha felicidad. Cantar y volver a Santiago, siempre es una fiesta para el santiagueño y para el que no vive en Santiago. Yo me quedé con ganas, en lo que fue el verano, en mostrar mi nuevo proyecto (su disco "Eterno Amor"). No se pudo y ahora se dará en el marco de los festejos de Santiago.

En la fiesta se dará el regreso a este escenario de Los Manseros, "Peteco" y Horacio Banegas.

Sí, totalmente, son personas que admiro. Me parece muy bien que la provincia siempre tenga en cuenta a los referentes de Santiago del Estero. Hay muchos nuevos, muchos jóvenes, pero me parece que está bien. Los Manseros es un grupo que todos sabemos de tantos años de andar. Es un grupo que merece que siempre lo tengan en cuenta, como a todos. Horacio fue referente de toda la camada de folcloristas nuevos, como en el caso mío. Y "Peteco" es un artista que admiro, está sorprendiendo y en actividad.