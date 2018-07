Tapia: "Me quisieron llevar puesto"

Fotos MOMENTO. Claudio Tapia se sintió perseguido por gente que tiene intenciones de quedarse con la AFA.

Las esquirlas del pobre Mundial de la Selección Argentina todavía salpican y, por primera vez desde la cita en Rusia, Claudio Tapia se refirió abiertamente a lo que olfateó durante su estadia en Rusia. "Tuve la sensación que me quisieron llevar puesto al igual que antes del partido contra Ecuador, pero a mí no se me cruzó por la cabeza dejar de ser el presidente de AFA si Argentina quedaba afuera en primera ronda", disparó el "Chiqui".

Más aún, Tapia aseguró que "hay operaciones en mi contra para que deje de ser presidente de AFA", pero se mostró con fuerzas y convencido del trabajo que viene haciendo desde el arranque de su mandato. "Siempre tratan de subestimarme, pero la capacidad la marca la gestión, que viene siendo brillante. Todo lo que pude hacer en el Mundial como presidente lo hice".

Además, en charla con Radio Mitre, contó el estado en que tomó la presidencia: "Íbamos a comer con Martino y la tarjeta de AFA rebotaba. Sin embargo este grupo siempre puso la cara y después nosotros corregimos los errores del pasado y por eso hicimos un esfuerzo económico en este Mundial".

Por último, mirando al futuro, Tapia afirmó: "El próximo técnico se elegirá con el conjunto del comité ejecutivo".