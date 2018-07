Benedetto: "No es grave y no estoy preocupado"

Fotos ARRIBO. El propio Darío Benedetto confirmó que "la rodilla derecha está diez puntos. La molestia es en la pierna izquierda".

El goleador de Boca, Darío Benedetto, aseguró ayer que no tiene "nada grave" en la rodilla, donde el año pasado sufrió una grave lesión que lo alejó durante un largo tiempo de las canchas, y señaló que lo que sufrió en el amistoso del pasado sábado ante Independiente Medellín fue "una molestia".

"La rodilla, que es lo que más me interesa, está diez puntos. De hecho, la molestia es del otro lado. No es nada grave. Son molestias que suelen tener este tipo de lesiones, hice una pretemporada muy buena", destacó Benedetto tras arribar al país desde Estados Unidos, de donde se volvió anticipadamente para someterse a una serie de estudios para determinar la gravedad de su lesión.

El atacante "xeneize" indicó que en ese partido disputado en Estados Unidos a la rodilla la sintió "muy bien" y agregó que "hay que seguir trabajando y agarrando ritmo" luego de superar una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha sufrida en noviembre de 2017 ante Racing Club en la Bombonera.

"No descarto nada porque no sé qué tengo. La molestia está y si es un desgarro no pasa nada, lo que más me preocupaba era la rodilla", agregó Benedetto, quien admitió que apunta a disputar la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

¿Se baja del partido ante Alvarado por Copa Argentina, el 1/8? ¿Llega contra Libertad, el 8 de agosto por Libertadores? "Veremos con los estudios. Puedo caminar lo más normal. Ojalá no sea grave. A lo mejor es una molestia muscular y puedo estar. Seguiremos trabajando, siempre apuntando a la Libertadores", respondió.