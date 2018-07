Quedó comprobada la relación amorosa entre ambos

25/07/2018 -

Una vez comprobada tanto la materialidad del hecho y sus circunstancias de comisión como la autoría intencional de los disparos por parte de la acusada, Derudi, Dumon y Vivian abordaron otra cuestión crucial: la relación entre la víctima y la imputada.

Al respecto los jueces sostuvieron: "Resulta indiferente el título o rótulo que pretenda asignársele a la vinculación, sea ‘noviazgo’, ‘cuasinoviazgo’ o cualquier otro término, que es más bien una cuestión semántica. A la luz de tales pautas, con absoluta certeza puede afirmarse que la vinculación existente entre Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo, puede ser considerada ‘relación de pareja’ en el sentido jurídico del término. Ello es así por cuanto, en primer lugar, se encuentra certeramente comprobado que, entre ambos, existía una relación íntima y afectiva que rebasaba con holgura los límites de una relación de amistad".

Más tarde indicaron: "Se desprende con absoluta transparencia de lo testimoniado por algunos de los amigos de Fernando Pastorizzo, que éste solamente tuvo dos novias, primero Milagros Valenzuela y luego Nahir Galarza, así fue expresado de manera coincidente por Manuela Basaldúa, Juan Jara y Elio Pereyra. Y no sólo los amigos de Fernando Pastorizzo se expresaron en ese sentido, sino que también lo hizo Guillermina Salva, amiga de Nahir Galarza, de cuya declaración rendida en el plenario surge que no lo conoció personalmente a Fernando, aunque sabe que éste fue el primer novio de Nahir, y que no le conoció otro novio", postularon.

Los letrados añadieron "a lo expuesto se añade que ningún elemento de prueba permite sostener que alguno de los dos mantuviera, en paralelo, una relación íntima y afectiva de la misma índole con otra persona, cuya intensidad aparece por demás ilustrada con los más de 104.000 mensajes remitidos recíprocamente entre ambos vía WhatsApp durante el año 2017, así como también con el contenido mismo de los mensajes, con permanentes demostraciones de amor, expresiones de encono, reclamos, y demandas propias de toda relación de noviazgo".

Sobre los dichos de Nahir donde indicaba que mantenía relaciones sexuales con otros hombres, los magistrados aclararon: "No se empaña la singularidad con el comprobado hecho que la imputada haya mantenido relaciones sexuales con terceras personas, e incluso que de igual modo lo haya hecho el fallecido, extremo este último que no ha quedado establecido. Puesto que lo que define a la singularidad no es la fidelidad mutua -al igual que ocurre con cualquier relación familiar-, sino la especial relación de permanente contacto, intimidad, afectividad e intensidad que ha quedado fijado ambos tenían, y que no se reflejaba de igual modo con ninguna otra persona. Vinculación que además duró varios años, circunstancia que permite establecer otra diferencia con las ocasionales relaciones sexuales que puedan haber tenido".

De tal modo, afirmaron: "A la luz de lo expuesto, se puede concluir de modo categórico y con absoluta certeza, que la relación afectiva existente entre Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo, reúne las notas características propias de una ‘relación de pareja’ en el sentido jurídico que debe asignarse a tal expresión, absolutamente respetuosa y en consonancia con la finalidad que ha tenido el legislador al sancionarla".