El sol se 'apaga' misteriosamente durante el mediodía en dos distritos lejanos

Habitantes de dos distritos municipales de la republica de Sajá, en Rusia, quedaron sorprendidos y algo aterrados por un inusual fenómeno registrado el pasado 20 de julio, cuando el sol se 'apagó' por tres horas en pleno mediodía por razones desconocidas.



En la prensa local se informa que los residentes de los distritos de Eveno-Bytantayski y Zhiganski, ubicados al norte de la república, observaron la ausencia de la luz solar en un periodo entre las 11:00 y 14:00 horas. Los lugareños publicaron las imágenes lúgubres en las redes sociales, que muestran cómo edificios y arboles oscurecidos se perfilan sobre el cielo rojizo o completamente oscuro en el fondo.



Los vecinos de ambos distritos culpan a las fuerzas sobrenaturales del extraño incidente, atribuyendo la repentina oscuridad a ovnis, el diablo o un meteorito, según The Siberian Times. Mientras que aún no existe una explicación oficial de lo sucedido, los especialistas sugieren que probablemente se debió a los efectos de los incendios forestales que azotan la republica de Sajá, señala Gismeteo.

Sun blanked out in Arctic Siberia. Locals in north of Yakutia said daylight was completely gone for several hours https://t.co/m9qbgj5OoD pic.twitter.com/wapZB2YUkt