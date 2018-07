VIDEO | Las declaraciones más escandalosas del Dr. Albino

Fotos

Videos Dr. Abel Albino.

Hoy 19:22 -

Abel Albino, reconocido médico pediatra y creador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil, fundación conocida como CONIN, fue uno de los expositores que se explayó contra el aborto ante el Senado y realizó polémicas declaraciones.

Desde “el virus del Sida atraviesa la porcelana” hasta “el preservativo no sirve para nada”, sus dichos causaron indignación en las redes sociales.

Aquí, algunas de sus frases más destacadas.

- Soy médico de niños. Cuando me recibí, juré "jamás atentaré contra la vida ni aún en forma germinal. Es sorprendente, tengo casi 50 años de médico para antender niños, no puedo creer que tenga que decir por favor no los maten. Son seres humanos igual que nosotros. Matar a un niño es abortar.

- El profiláctico no la protege de nada. El virus del sida atraviesa la porcelana. El virus del sida es 500 veces más chico que el espermatozoide; el profiláctico no sirve absolutamente porque si falla en un 30% de la veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el sida. Uno no está absolutamente cubierto.

- Sería irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta ni lo será jamás. La posibilidad de contagio es muy grande, porque no siempre uno se pone el profiláctico cuando sale de la casa, se lo pone cuando está en la situación, y ya se pudo haber contagiado.

- La vida es un derecho personalísimo, anterior a la civilización, al Estado… Y si lo ponen como ley, pues será una ley inmoral. Lo malo es que son ustedes los que van a poner el gancho.

- He visto el resultado de los abortos en tachos de basura.