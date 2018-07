CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Julio de 2018

26/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

23.15 TODO POR MI HIJA

24.00 KARA PARA ASK

00.50 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 EN VIAJE

20.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF





CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

12.18 DRIVE. ACCIÓN A MÁXIMA VELOCIDAD

02.14 LA NOCHE DEL DEMONIO

04.18 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS

05.57 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

06.25 EL TELE-GURÚ

08.41 LOCOS POR LAS NUECES

10.19 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA

DEL SANTUARIO

12.07 HOP. REBELDE SIN PASCUA

13.54 EL TELE-GURÚ

16.09 ANIMALES AL ATAQUE

17.54 HOP. REBELDE SIN PASCUA

19.42 VOLVER AL FUTURO III

22.00 LÍNEA DE EMERGENCIA

23.45 EL BOSQUE SINIESTRO

TNT

02.46 CARRERA MORTAL 2

04.28 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.35 EL APRENDIZ DE BRUJO

08.37 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

10.37 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

12.58 EL SUPERAGENTE 86

15.05 WALL-E

16.58 DESPUÉS DE LA TIERRA

18.48 TROYA

22.00 EL LOBISTA

23.00 EL LOBISTA

00.00 CARRERA MORTAL 2

01.57 UN SUEÑO POSIBLE

TCM

00.23 LA MÁSCARA DEL ZORRO

02.48 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE

04.17 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.02 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.14 CASADOS CON HIJOS

08.39 LA NIÑERA

09.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.19 CASADOS CON HIJOS

10.44 CASADOS CON HIJOS

11.09 LA NIÑERA

11.34 LA NIÑERA

11.59 CASADOS CON HIJOS

12.24 CASADOS CON HIJOS

12.49 JACK

14.57 MATILDA

16.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

17.15 CASADOS CON HIJOS

17.40 TANGO Y CASH

19.34 LA MÁSCARA DEL ZORRO

22.00 EL PATRIOTA

SPACE

01.58 TERROR EN HALLOWEEN

03.22 BUGS 3D

04.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN

06.00 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO

08.32 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

10.19 EL AUTO VOLADOR

12.22 PRUEBA DE VIDA

15.02 AIR

16.59 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

19.31EVEREST

22.00 CONDENA BRUTAL





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* HOY, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA “ÚLTIMA FUNCIÓN”.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, “EL OFICIAL GORDILLO”.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* MAÑANA A PARTIR DE LAS 23, SE PRESENTARÁ MARCELO TORRES.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

ESTE SÁBADO, A LAS 21, YAMILA CAFRUNE PRESENTARÁ “CAFRUNEANDO”.

ESCUSA

(MONTE KENT - ENTRE CALLE 16 Y 17, B ALMIRANTE BROWN)

MAÑANA, VIERNES DE ACÚSTICOS: DÚO MANSILLA AGUILAR, ORLY RAMÍ-

REZ Y SU BANDONEÓN PUEBLERINO, ACADEMIAS MARTÍN FIERRO, LOS

MISMOS DE SIEMPRE Y MÚSICA DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE TODAS PARTES

CASA DEL FOLCLORISTA

EL SÁBADO 28, LOS CANTOS Y LA COOPERATIVA CULTURAL. ACTUARÁN

CRISTIAN DAVID, MIGUI CÁCERES, RODRI SALVATIERRA Y ACADEMIAS

MARTÍN FIERRO Y CHACARERA EN FLOR.





CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

12:30 (Cast) 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

22:40 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

13:20 (Cast) 15:25 (Cast) 17:40

(Cast)19:55 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

12:20 (Cast) 14:25 (Cast) 16:30 (Cast)

18:35 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 22:50 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

20:00 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

13:30 (Cast) 15:40 (Cast)

MAMMA MÍA , VAMOS OTRA

VEZ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

18:00 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

20:20 (Subt) 22:35 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

12:50 (Cast) 15:20 (Cast) 17:50

SECRETOS OCULTOS (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

20:20 (Subt) 22:35 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 16.10-

(Jueves a domingo)

CASTELLANO 2D 18.10-20.10-

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 15.00 - (JUEVES A

DOMINGO)

CASTELLANO 2D 17.20 - 20.30

RASCACIELOS. RESCATE EN

LAS ALTURAS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

MISIÓN IMPOSIBLE APTA

13 AÑOS CASTELLANO 2D 22.20 Y

CASTELLANO 3D 19.30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CASTELLANO

2D 15.20 (JUEVES A DOMINGO)

CASTELLANO 2D 17.50.

JURASSIC WORLD. EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS CASTELLANO

2D 22.00