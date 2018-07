26/07/2018 -

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: “Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure”. ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.

Comentario

Con dolor, el Señor, recuerda parte de la historia de su pueblo con él. Todo lo que hizo por él. Firmó una alianza de amor con él. “Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo”. Dios se cuidó mucho de rodear con su amor, su poder y su ternura a su pueblo: “Israel era sagrado para el Señor, primicia de su cosecha”. Pero el pueblo no tuvo el mismo comportamiento. No respondió a tanto amor con amor. No cumplió lo prometido en la alianza. “Entrasteis y profanasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad”. La inmensa mayoría del pueblo se olvidó y se apartó de su Dios: los doctores de la ley, los pastores, los profetas... “Dos maldades ha cometido mi pueblo: Me abandonaron a mí, fuente de agua viva y cavaron aljibes, aljibes agrietados, que no retienen el agua”. No es de extrañar la reacción del Señor: “Espantaos, cielos, de ello, horrorizaos y pasmaos”. Nosotros, los cristianos del siglo XXI, queremos ser fieles a la llamada de Jesús: “Ven y sígueme”, sabiendo todo lo que ha hecho por nosotros. Nació, vivió, murió y resucitó por nosotros, mostrándonos el camino que conduce a la vida. Pero tenemos que reconocer que de vez en cuando “hacemos el mal que no queremos” y nos apartamos de él, buscando otras fuentes de vida. También aquí se puede decir: “Espantaos, cielos, de ello, horrorizaos y pasmaos”. Pidamos al Señor que no seamos insensatos y que nos dé fuerza suficiente para volver a él, el único que tiene palabras de vida eterna.