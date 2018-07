FÚNEBRES | 26 de Julio de 2018

26/07/2018 -

Fallecimientos

- Lilia Emeteria Vilchez

- Margarita Inés Bulacio de Santillán

- Alcira María Mansilla

- Pablo Juárez (La Banda)

- Ramona Ibarra

- Amalia Antonia Ruiz

- Miguel Tomás Garbi

- Carlos Celestino Herrera

- Pedro Alejandro Hazám

- Martiriano Yrén

- Narcisa Enemir Amaya (La Banda)

- Angélica Ernestina Ledesma

- Francisco Celestino Gómez

- Orfelia Santillán (Fernández)

- Eduardo Raúl Arce Garma

Sepelios Participaciones

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su esposa: Goly Farías, sus hijos: Alejo, Lorenza, Nicolás y Martín, su hija Pol. Lorelei, su nieto: Lorenzo, part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 12 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hermanos Minona (a) y Jorge Castro (a); sus hijos Florencia (a), Magdalena y Alfredo Roger; Gonzalo y Carolina Baliano (as); Andrea, Álvaro y Carmen Yung (as); Lucía y Felipe Simonis (as); Ignacio y Paula Perkings (as); nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su sobrina Florencia Castro Arce (a), sus hijos Matías, Federico y Milagros (as) participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus sobrinos Magdalena Castro Arce y Alfredo Roger (as), sus hijos magdalena y José Yagüe, Huerto, Eliseo, Sol y Delfina y su nieto Manuel (as) participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus sobrinos Gonzalo Castro Arce y Carolina Baliano (as); sus hijos Sofía, Facundo y Gonzalo (as) participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su sobrina Andrea Castro Arce (a), sus hijos Camila, Bautista y Benjamín (as) participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus sobrinos Álvaro Castro Arce y Carmen Yung (as) participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus sobrinos Lucía Castro Arce y Felipe Simois (as), sus hijas Catalina y Josefina (as) participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus sobrinos Ignacio Castro Arce y Paula Perkings (as), participan con profundo dolor su fallecimiento.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. El Señor la reciba en su Gloria ". Tita López de Espeche acompaña a su amigo Ruben en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Santiago Leiva y flia., participan el fallecimiento de la abuela de su Amigo Daniel. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Compartimos con profundo dolor y rogamos por su eterno desccanso; Graciela Aguirre, Oscar Tavip, Claudia, Oscar Rodolfo y José Matias con sus esposas e hijos Familia Tavip. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Rubén, Mirta y Facundo Ovejero participan su fallecimiento, elevan sus condolencias a Rubén, Graciela, María y Martín. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan por cristiana resignación a sus familiares.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Rafaela Cantos de Touriño y sus hijos Pancho, Ana, Ricardo, Marina, Luis y sus respectivas familias despiden doña María y acompañan en el dolor a don Brígido, blanca, Juan Carlos, Rubén y familiares en tan doloroso momento.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Dr. Manuel José Hernández, su esposa María Elisa Fernández Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Humberto y Juana Villalba participan con profundo dolor el fallecimiento de a mamá de Rubén Almada, amigo de toda la vida y su esposa Graciela y familia. Oh Dios recibe a tu hija en el lugar que ya le tenías reservado, y concédele resignación y paz a toda su familia.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Rubén, en este día de gran pena te enviamos paz y amor, querido compañero de estudios del Instituto Santo Tomás de Aquino. Kuka, Omar, Cacho, Argelia, Kuky, Nuni, Lucia, Juanca, Herminia, Tití, Sara, Mabel. Querido Rubén, el Señor te dice hoy: me invocarás y te responderé, tu sabes que mamá fue elevada a la Gloria. Amén.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Silvia Abdala y Rheque Carrizo; sus hijos Claudia y flia.; Silvina y flia.; Alejandra y flia. y Matías Carrizo participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su querida memoria.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados " Ex compañeros y amigas de sus hijos Ruben y Graciela del Colegio Ntra. Sra. de Lourdes; Loli, Bety, Nony, Ceci, Andrea, Carmen, Irma, Norma y Gladys, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Ramón Carrizo y flia. y Elizabeth Carrizo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Doña Maria; Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones " Hugo Melem, su esposa Liliana Bravo e hijos, Fernanda, Mariano y Daniela acompañan a su flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Querida tía vivirás eternamente en nuestros corazones. Marito, Susy, Maximiliano y Andrea Almada, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Su esposo Domingo, sus hijos Eugenia, Rodrigo y Cecilia, sus hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastor me hará descansar ". Su hijo Rodrigo, nuera Melina y nieta Candela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza". Su madre Margarita Carolina Caceres, tu hermano Fernando Bulacio y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá ". Su hermana Patricia y sobrinos Sergio, Matias y Nazareno Bellini. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Tus cuñadas Susana y su hijo Alejandro, Mercedes y su hija Josefina, participan con un dolor infinito su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones en su memoria.

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Veronica Paz, Daniel Simón y Raquel Cáceres, participan con mucho dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno " Marcial, Nancy y sus hijos Marcos, Joaquín y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposo Domingo y sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Dr. Manuel José Hernández, su esposa María Elisa Fernández Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

Cesar, Estela, Miguel, Maria y Miguelito, Amigos de su hija Cecilia, participan con profundo dolor su deceso. Que descanse en paz.

Cesar Emmanuel Figueroa, con gran tristeza comparte el mas sentido pésame por el fallecimiento de Ines Bulacio de Santillán. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

Con gran tristeza despedimos a la querida tía Inés; Sara Garcia, Julieta, Mario y Luciano Santillán, Ruegan oraciones en su memoria.

Que brille para ella la luz que no tiene fin " Patricia Pilan y familia., acompañan a Patricia Bellini y familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Juan Delicio Camuz y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Despido con amor a mi querida tía Elena, que la Virgen María la proteja con su manto y su alma descanse en paz. Su sobrina Albita Escobar y familia.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Sus Amigos de su hijo Juan Carlos; Norma Yolanda Salazar de Fiad, Ing. José Ricardo Fiad, Lic. María José Fiad y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de su Madre. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Munuca Herrera de Ábalos y flia. participan con profundo dolor la partida de una gran amiga y vecina. Acompañan a sus hijos Elenita, Coco, Sandra y Rosa con sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Liliana Mayuli, sus hijos Jorge y flia.; Diego y flia.; Lorena y Carla participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Matías Abregú, su esposa Paola Storniolo y sus hijos Lisandro e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus seres queridos, rogando pronta resignación.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Juan Carlos Storniolo, su esposa Marcela Mayuli, sus hijos Paola y flia.; Gimena y flia.; Marcelita y flia.; Juanchi, Anita y Ángelo participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Pila Herrera, Yoqui Guzman, Acompañan ante tan irreparable pérdida al Amigo Juan Carlos y flia..

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Marta Beatriz, Aldo Luis Dorado, sus hijas Maria Eugenia y Ana Cristina, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria y piden resignación para sus familiares.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Tus amigos de la calle Rodriguez; Carlos Caro, Matilde Herrera y flia., Marcela Molina y flia., Loyola Gerez y flia., Marta Correa y Mario Herrera, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Marcela Molina y familia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida vecina y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Elena; querida amiga, te has marchado a reunirte con tu esposo, te vamos a extrañar, vecina y compañera de tantos años. Descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin. Tus Amigas Elsa de Montoya, Norma de Azar y Pily Jiménez, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a sus hijos con cariño, rogando oraciones por su descanso eterno en paz.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su esposa Sara Ramírez, sus hijos Gustavo, Hilton, sus hijos del corazón Rosa, Yonatan, Inés, nietos y demás familiares part. el fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cement. Parque de la Paz a las 11 hs., casa de duelo sv. 2 Vip. Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su hermana Isabel de Auad, sus sobrinos Dres. Mario Alejandro, Claudio Hernan y Gabriela Auad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Su sobrina Lorena Figueroa, Fernando Sayago e hijos Joaquín y Felipe, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Marcelo y Anita Thomas; Gustavo participan con dolor el fallecimiento de Pirulo y acompañan a Sara e hijos en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Myrtha Agüero participa su fallecimiento. Acompaña a Sarita, hijos y sus respectivas familias en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno " . Su cuñado Omar Ramirez, su esposa Nanci Ibáñez e hijos Dolores, Victoria y Lautaro, te despiden con gran tristeza y rogamos oraciones en tu querida memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Graciela de Karam, participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Sari e hijos Gustavo y Lito en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Amelia Leal Rojas de Carrizo acompaña con profundo dolor a Sara y flia. por tan irreparable pérdida. Eleva oraciones por el alma de Pirulo.

GÓMEZ, FRANCISCO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su esposa: Delia, sus hijos: Victoria, Fernando, Lucía, Virginia y Juan David, hijos Pol., y nietos part. su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cement. de Vuelta de la Barranca. C. de duelo: Monteagudo 667. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hijas Maria y Agustina Hazam, sus hermanas María Rosa y Maria Elena Hazam, su hermano político Carlos, su sobrino Juan, María, Carlitos y Laura, Jorge Luis y Natalia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Héctor Molina y Sylvia Petros acompañan a nuestras amigas María Rosa, María Elena y a toda su familia en la triste perdida de su hermano Pedro. Rogamos oraciones en su memoria.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. La promoción 1967 participa con mucho dolor el fallecimiento del hermano de sus compañeras y amigas María Rosa y María Elena Hazam.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Ida Scillia, sus hijos Enrique, Diego Llapur y flia. y Luciana Llapur y Juan Peña y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento.

HERRERA, CARLOS CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su esposa Teresa Sayago, sus hijos Néstor, Alicia Teresita, Manuel, Roberto, hijo político. Nieto, bisnieto y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

IBARRA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hijos José Allalla y Liliana Allalla; sus nietos Jorge, Jimena, Cristian, Paula, Mara y Yesi; bisnietos Tomás, Marisol y Zoe; hijos polo. Fabián y Leandro participan su fallecimiento. sus restos serán inhumados hoy en el cementerio El Descanso cd. Av. Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

IBARRA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus vecinos de calle P. Gorriti y Aguirre. Familias de Daverio Gramajo, Falon Gramajo, Mono Gramajo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ANGÉLICA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Su esposo, hijos, h. pol., nieta participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Árraga. Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MANSILLA, ALCIRA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Su esposo Ramón Díaz, sus hijos Vilma, Sergio y Silvia Diaz, h pol Debora y Jose, nietos bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

RUIZ, AMALIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su esposo Héctor Gómez, su hija Silvio Gabriela, y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhum. En el cement. Parque de la Paz - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RUIZ, AMALIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Querida hermana, rogamos al Señor te conceda la paz eterna y te colme de bendiciones. Su hermana Magui, sus queridos sobrinos Teresita y Daniel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, AMALIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hermanos Jacinto, Maga, Sara, Mirta, José y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

RUIZ, AMALIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su hermana Mirta, su cuñado Juan, su sobrina Magalí, Cecilia y María Laura participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, AMALIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su sobrino Osacar Migues y familia y su hermana Sara Ruiz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, AMALIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. "Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios. Tu querida sobrina Teresita Córdoba, Fernando Yocca, sus hijos Valeria y Hugo Noir; Fernando (h) y Melisa, Agostina y Santiago; sobrinas nietas, Justina y Sofía; participan con profundo dolor su partida al a Casa Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.





Invitación a Misa

ACOSTA DE ESPÍNDOLA, ANA MERCEDES DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus hijos Carlos, Alberto, Ana, Roxana y Juan, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ARAUJO, CÉSAR CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/13|. Hoy se cumplen cinco años de tu partida al Reino del Cielo. Tu recuerdo sigue intacto en todos nosotros, en cada reunión, en todos los lugares que compartimos juntos. Te extraño mucho, te llevo en mi corazón. Tu compañera Estela, familia y amigos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

CARRIZO, JUSTO (q.e.p.d. Falleció el 16/7/18|. Su hermano Ángel Carrizo, su cuñada Chabela, su sobrina Verónica Carrizo de Acosta y flia. agradecen a vecinos y amigos por el apoyo y ayuda en este difícil momento e invitan a la misa que se realizará hoy a las 19.30 hs., al cumplirse 9 días de su fallecimiento en la pquia. Santa Lucía, ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, JUSTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Sus hermanos Miguel, Pety, Oscar, con sus respectivas familias, agradecen a los vecinos de calle Pedro León Gallo al 600, a los vecinos de calle Santa Rosa y San Marcos, a los integrantes de Comisión Directiva de la Liga Santiagueña de Futbol de Veteranos, con sus respectivos Delegados y Jugadores, al Grupo de Árbitros, Nuevos y anteriores, a todos sus amigos de la Infancia y a cada persona que se acercó a acompañarnos en ese momento tan difícil e Invita a la misa que se oficiara el jueves 26 a las 19,30 Hs en la Iglesia de Santa Lucia, con motivo de Cumplirse 9 días de su fallecimiento

CARRIZO, JUSTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Amigo hoy hace 9 días de tu partida, dejaste un vacio en nuestros corazones. Tus amigos de la Pedro L. Gallo, también agradecen a todas las personas que acompañaron a su familia en este momento doloroso e invitan a la misa que se realizara en la capilla de Santa Lucia hoy a las 19.30 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO, OSCAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Padre querido, a nueve días de tu partida, no encontramos el consuelo. Tus hijos Giuliano, Dayana y tu esposa Mabel invitan a la misa que rogando por tu eterno descanso se oficiara hoy 26 de julio en la iglesia Catedral a la 20 hs.

JUÁREZ, REYRA ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Gracias querida Reyra, porque sembraste por el paso, por esta tierra mucho amor y cariño, nunca te olvidaremos. Su esposo Raúl Ledesma, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20. Se ruega una oración en su memoria.

MANSILLA LA MÓNICA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Estás presente en nuestros corazones, al cumplirse un año de su vuelo hacia Dios. Sus padres Marta y Carlos; su hermana Marcela, su esposa Rosa, sus hijos Giuliana, Fabrizzio y Leonardo y quiénes lo amaron en vida, nos reuniremos en la iglesia de San Francisco hoy a las 20 hs. para participar de la misa que se ofrecerá en su nombre.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga en sus brazos, como nosotros en el corazón. Hoy al cumplirse un nuevo aniversario de su Natalicio, sus hijos Cristina, Matías, Miguel, Lucas, hijos políticos, Grecia y Marcelo invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. Santa Rita a las 20 hs. Se ruegan oraciones en su querida memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

AMAYA, NARCISA ENEMIR (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus nietos Alejandra y Roberto su bisnieta Sofia y de mas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .





Invitación a Misa

TABOADA, FELIPE ANTONINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/02|. A dieciséis años de tu partida, te recordamos con el amor de siempre, tu esposa Irma Rea, tus hijos Daniel, Mónica y Alejandra Taboada con sus respectivas familias, elevamos oraciones pidiendo a Dios por tu descanso en paz e invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. Sgo. Apóstol hoy a las 20 hs.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hijos Lito y Gustavo Diaz, sus hijas políticas Gugu y Laurentina, sus nietos Martin, Natalia, Macarena, Nahuel y Ticiano y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio Cristo Redentor-Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

NIEVA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Octavio Luna y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

NIEVA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Secretario General y Comisión Directiva de AOMA Frías participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VILCHEZ, LILIA EMETERIA(TÍA NEGRA) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/7/18|. Docente y directora del Km 340 ( Desvio Dpto. Quebrachos) y una de las fundadoras y profesora de la escuela de Comercio de Sumampa. Sus hijos Sergio, Sonia, Robert, Ariel, Marcos y Rosana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YREN, MARTIRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hijos Héctor, Mercedes, Marcelo, Jorge, Segunda Magdalena, Segunda del Valle,hijo político, Nietos, Bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados a las 11 en el cementerio Estación Robles. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

ZURITA, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Cacho Lobos participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de siempre Héctor y ruega oraciones en su memoria.

ZURITA, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF) participa el fallecimiento de su ex socio, rogando oraciones en su memoria.