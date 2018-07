Huracán lo ganaba hasta que la lluvia lo suspendió

Fotos IMPOSIBLE. La cancha de Temperley no soportó la gran cantidad de agua caída y el partido entre Huracán y Victoriano Arena fue suspendido

26/07/2018 -

Huracán le ganaba 1-0 a Victoriano Arenas al término del primer tiempo, pero las intensas lluvias que castigaron a la zona sur del conurbano bonaerense obligaron a la suspensión del encuentro.

Andrés Chávez, de penal, puso en ventaja al "Globo", al que le costó el partido ante el equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino.

Tras los 15 minutos de entretiempo, durante los cuales la lluvia no había dado tregua, el árbitro Barraza salió a recorrer el campo y llegó a una conclusión que parecía cantada: no era posible continuar el duelo.

"El partido entre Huracán y Victoriano Arenas fue suspendido en el entretiempo por acumulación de lluvias. El "Globo" ganaba 1-0, con gol de Andrés Chávez -de penal-, a los 17 minutos del primer tiempo", informó la organización del torneo.

El tanto que le permite a Huracán ganarle a Victoriano Arenas llegó a los 17 después de una infracción a Chávez que el mismo delantero cambió por gol con un disparo certero desde los doce pasos.

El defensor central Federico Mancinelli, capitán de Huracán, hizo lo posible para convencer al juez del partido de continuar, pese a que luego reconoció que "no se podía jugar". Tenía razón: había charcos por todas partes, el balón no rodaba y las líneas divisorias no se distinguían.