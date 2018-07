Marcelo Larrondo se ilusiona: "Quiero sentirme jugador"

26/07/2018 -

El delantero Marcelo Larrondo cerró su ciclo en River Plate y, tras un fallido pase al fútbol chileno, se convirtió en refuerzo de Defensa y Justicia.

En la operación tuvo mucho que ver el entrenador Sebastián Beccacece, según comentó el propio futbolista. "Sebastián me había llamado y me entusiasmó bastante. Me entusiasmó el proyecto. No lo dudé y me quise venir para acá", contó el delantero.

Además, habló de cómo el entrenador y el preparador físico lo convencieron. "Quiero sentirme jugador, cuando te hacen sentir importante es lo que importa", afirmó el ex River que no venía teniendo mucha confianza.

Si bien ya está recuperado de sus lesiones, se pone objetivos al corto plazo: "Hoy me enfoco en jugar un partido, 90 minutos y salir sin dolores. Mi mentalidad está en poder aportar mi grano de arena al grupo".

Pese a que su ciclo en el Halcón recién comienza y que su estadía es a préstamo tiene su "cabeza en Defensa". Sin embargo, le quedó esa bronca por no tener continuidad en River. "Duele porque venía a River con ganas de triunfar. En los momentos que me podían haber cuidado un poquito, por la ansiedad no podía estar al 100%. Me hubiese gustado tener una oportunidad", cerró el "9" que quiere tener un nuevo inicio.

Defensa y Justicia necesita poder ofensivo y esa situación quedó en evidencia en el último amistoso ante Platense (ascendió a la B Nacional), en el que terminó perdiendo 1 a 0.