Fotos RECUERDO. Saviola fue uno de los "mimados" de Pekerman.

26/07/2018 -

Son varios nombres los que aparecen en el radar de la AFA para encabezar el proyecto y nuevo cuerpo técnico de la Selección. Alejandro Sabella y José Pekerman son los que suenan con más fuerza. Y Javier Saviola se mostró seguro de quién debe asumir para la reconstrucción del fútbol argentino. "Pekerman dejó un enorme hueco cuando se fue. Los números mandan y hablan por él, hizo mucho por todas las selecciones que pasaron por su mando". Y agregó: "Fue como mi papá, cuando perdí al mío. Fue un gran técnico, una mejor persona".

Además, el "Conejito" contó qué es lo esencial para sacar a flote al fútbol nacional: "Lo mejor que puede pasar es que vuelvan a salir jugadores de inferiores, cuando nosotros estábamos, la gente de los clubes estaba orgullosa".

Por otro lado, el ex delantero de la Selección declaró cuáles fueron los jugadores con los que mejor la pasó en la cancha. "La vez que más disfruté jugar al fútbol fue con Ariel Ortega y Pablo Aimar. Ariel siempre fue mi ídolo y terminé jugando con él", tiró.

Por último, comentó las características de su equipo ideal. "Me gustaría que sea ofensivo, protagonista y juegue bien. No me gustan los equipos que se defiendan o especulen", cerró Saviola.