Perdió una rueda y se estrelló contra un depósito de agua

26/07/2018 -

Un desperfecto mecánico en un automóvil provocó un grave accidente de tránsito que milagrosamente no terminó en una tragedia, en la localidad de Tomas Young, pasadas las 12.30 del mediodía de ayer. El siniestro vial se registró sobre una calle enripiada de la mencionada localidad, más precisamente frente a la planta potabilizadora, por donde en un automóvil Renault Clío circulaba Javier Villafañe, de 40 años, con domicilio en la ciudad de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. Al encontrarse frente al depósito de agua sufrió un desperfecto mecánico por el que se desprendió la rueda trasera derecha. Esto ocasionó que perdiera el control del rodado e impactara contra la construcción. Por fortuna Villafañe no sufrió lesiones. La Dra. María Emilia Gamen tomó intervención en el caso y ordenó que la policía se haga presente en el lugar y realice las pericias de rigor.