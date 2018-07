Urlezaga: "Nada es para siempre y la carrera tampoco"

26/07/2018 -

Iñaki Urlezaga, el prestigioso bailarín argentino, comienza hoy, a las 22, en el teatro 25 de Mayo, su gira internacional para despedirse de los escenarios con un repertorio que incluye tango y uno de los ballets más reconocidos: Romeo y Julieta. La actuación de esta noche en el primer coliseo santiagueño es en beneficio de la Fundación Mujer. Entrada: $200.

Con el espectáculo de tango "Siempre se vuelve a Buenos Aires" con música de Astor Piazolla y coreografía de Mora Godoy, recorrerá el país. Este sábado 28 y domingo 29, actuará en Tucumán junto con el Quinteto El Brete.

En tanto con "Romeo y Julieta", acompañado de la primera bailarina del Royal Ballet de Londres, Laureen Cuthbertson, Urlezaga se presentará en el Teatro Colón en el mes de setiembre.

En oportunidad de conceder una entrevista a EL LIBERAL, Urlezaga destacó: "Santiago del Estero es un lugar que quiero mucho, en donde he hecho muchísimos ballets de mi trayectoria. Desde que soy muy chico he ido a Santiago y me da mucho placer comenzar la gira por el norte, desde Santiago".

¿Te invade la tristeza el saber que ya no subirás a un escenario para bailar?

La vida es, para mí, un gran aprendizaje. Yo creo que, evidentemente, la tristeza y el dolor, todo eso, está en el ego del ser humano de no querer aceptar lo que la vida en sí misma es. Cuando uno realmente comprende que lo que está viviendo es un proceso natural y hasta concreto de la vida, hasta en los mejores momentos en la inteligencia de uno no queda otra mejor solución u otra mejor herramienta que aceptarlo porque, creo, que es en donde uno puede seguir adelante con alegría frente a la vida por lo que viene, por lo que vive, por lo que sucedió. Desde ese lugar, trato yo de vivirlo. Es mi mejor herramienta poder aceptar lo que la vida a uno le ofrece lógicamente como algo tan natural que después de tantos años tener que decir adiós. Nada es para siempre y la carrera tampoco.

¿Cuál es el secreto de "Romeo y Julieta" y "Giselle" para seguir cautivando a baila rines y al público también?

Son grandes temas emocionales. "Giselle" habla del perdón y son temas que la humanidad, evidentemente, no ha podido resolver y es por eso que sigue vigente en cualquier teatro del mundo. El perdón y la compasión son grandes temas que sigue atrapando al público. Y "Romeo y Julieta" tiene que ver con el amor, con el amor más allá de esta vida terrenal y física que es la forma en que mucha gente termina enamorándose en este plano. Pasan las décadas y los siglos y los temas centrales y universales del mundo siguen siendo los mismos.

¿La danza, cualesquiera sea su expresión, aporta a una mejor calidad de vida?

A la danza la vivo como un arte. Es una de las ramas del arte. El arte mismo, como el teatro en sí mismo fue hecho por los griegos y es el acto revolucionario más pacífico que tiene el hombre. Creo que le aporta muchas veces al mundo. Lógicamente, no lo va a cambiar. No creo que ningún artista pueda verdaderamente tener la facultad de cambiar el mundo, pero sí, indudablemente, de hacer del mundo algo más bello seguramente.