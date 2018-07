Hallan en Nigeria a la 'chica más bella del mundo'

Hoy 15:41 -

Los usuarios de Instagram y los medios británicos se han rendido a una pequeña nigeriana de cinco años que ha sido bautizada como la 'más bella del mundo', recoge The Mirror.



Las fotos de la menor, que se llama Jare, fueron compartidas en su cuenta de Instagram por el fotógrafo Mofe Bamuyiwa. "¡Oh, sí, ella es un ser humano! ¡Y es un ángel!", escribió Bamuyiwa junto a las imágenes. El fotógrafo percibió que a pesar de la falta de experiencia de Jare como modelo, no le tiene miedo a las cámaras.



Bamuyiwa agregó que la niña tiene dos hermanas "con caras hermosas y personalidades fuertes" y que fue ella misma la que animó a su madre a abrir perfiles de las chicas en Instagram.



En unos pocos días, las imágenes reunieron miles de 'me gusta'. Los internautas regalan a la niña apelativos como "simplemente divina", "increíblemente hermosa" y "absolutamente irresistible". Sin embargo, no faltaron críticos que acusan al fotógrafo de haber usado el editor de fotos y de haberle puesto una peluca a una niña tan pequeña.