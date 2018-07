D'Elía se defendió: "Fue una metáfora"

Hoy 17:19 -

Luis D'Elía, cargó con la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich a la que acusó a de haberse subido "en apenas 5 horas a una operación mediática de los grandes medios concentrados".

Y siguió: "Yo lo que hice fue una reflexión histórica y planteé una metáfora en potencial que consistía en preguntarse que habrían hecho Eva Perón, San Martín y Belgrano con un personaje como Macri y probablemente lo hubiesen fusilado en la Plaza de Mayo. Yo no instigo a la violencia, formulo una hipótesis histórica".

D'Elía cargó luego directamente contra macri: "¿Macri no fusila a los docentes, no fusila acaso a los ancianos a los que les quitó los medicamentos, no fusila a los discapacitados a los que les quitó las pensiones, no fusila a los miles de obreros suspendidos y despedidos por el régimen que encabeza, no fusila a los que son víctimas de estos brutales tarifazos, no fusila acaso a los presos políticos víctimas de la justicia macrista? El gran fusilador de la Argentina es Macri".