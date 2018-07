FÚNEBRES | 27 de Julio de 2018

27/07/2018 -

- Omar Daniel Giménez (La Banda)

- Narcisa Gudelia Coronel

- Fernando Abal Sandoval (Fernández)

- Walter Pascual Coronel (La Banda)

- Oscar Alfredo Almeira

- Emilia Ibarra

- Ramón Esteban Rodríguez

- Olga Morayma Goytea

- Francisco Antonio Díaz

- Misael Armando Céliz (La Banda)

ACOSTA, HÉCTOR CARLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. "Señor, dale el descanso eterno". Miguicho Torres y flia. Dra. Marita Torres participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

ALMEIRA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Su compañera Mónica, su mamá Aurelia Galeano, su hermana Anita Almeira, sobrinos, ahijados, sus hnos. políticos y amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 cementerio Los Flores SERV REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ALMEIRA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Con la copa de Fernet y Coca en la mano. Garu y la barra Aurinegra del 8 te despiden hasta siempre gran amigo "Tinco".

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hermanos María Helena, María Cristina, María Magdalena y Jorge Castro, Manuel y Álvaro Arce Garma, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su hermana Maria Cristina Arce, sus hijas Dolores y Lourdes Lotero y Sebastián Velesquen, sus nietos Justo, Salvador y Violeta Velesquen, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su hermano Manuel Arce y sus hijos Manuel, Valeria, Angela y Lucas, Lucrecia y Belén y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hermanos políticos Oscar González, Any Farias y sus queridos sobrinos Guillermo y Lucia González, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus primos Juan Cruz Argibay y Romina Pereyra de Argibay participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su prima Sara Arce de Liendo Roca y sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y María Elena participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus sobrinos Luis Manuel y Pablo Pericás, Luis Nicolás e Ignacio Pericás, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su prima hermana María Alejandra Argibay Garma y sus hijos e hijos políticas: Agustín Di Patti, Agustina Marnero, Milagros Di Patti y Guilly Catela, Francisco Di Patti y su nieto Faustino Di Patti participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Gordo Arce y eleva oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su sobrino Manuel Arce y flia., Valeria Coronel y Tomas, Clara y Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su sobrino Agustin Di Patti y flia., Agostina Marnero y Faustino Di Patti, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su tía Elsa Zanoni de Trucco, sus hijos Ernesto y Graciela, Elsa, Elena y Giñson, Ricardo y Silvia, Daniel y Magalí con sus respectivas flias., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a su esposa Goly e hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Su prima Teresita Barthe de Fagalde y sus hijos María Teresa, Marta Paula, Gerardo, Analia y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Olga Nelly Sarquiz, sus hijos Silvia, Nela, Sergio y Jorge y familias acompañan a toda su familia en este triste momento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. "Que su alma vuele libre como los sueños". Heidi Rótulo de Arnedo y sus hijos acompañan en el dolor a su amiga Malena y a toda la familia. Ruega oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Descansa en paz querido amigo. Lelia, Mario y sus hijos acompañan a Goly, Martín y Nicolás en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Los compañeros de contaduría P.L.;Teresa, Lelia, Carlos, Rolando y Daniel. Acompañan a Goly en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Adela del Rosario Salto y Fernando del Valle Rivas acompañan a su compañera Goly en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Juan Ramon Colomer y familia participan con dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Mario Pericás, Norma Marinucci y sus hijos Sandra, Mario y Soledad participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Juan Carlos Marhe y su Sra. Sandra Cecilia Pericás y sus hijas María Lourdes y María Emilia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Hugo Tarchini, su Sra. María Natalia Marhe y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Juan Martín Marhe, su Sra. Josefina Jorge e hijas participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Diego Pérez Carletti y flia participan con profundo dolor la partida de un amigo de siempre.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Magali Esper y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Claudia Zemán participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Tus amigos desde hace cincuenta años; Pochi, Kuky, Cachito, Cayo y Chinga con sus respectivas familias.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Kuky Jorge y Moni Romero con su hijo Santiago y flia, con gran dolor despiden a un amigo de toda la vida.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana y Rafael Osvaldo Moya con sus respectivas familias despiden al querido vecino "Gordo". Descansa en Paz.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus vecinos de la calle Córdoba: familias de: Carlos Francavilla, Gabriel Llapur, Lionel Moya, Magali Figueroa, Susana Patire, Oscar Zorribas, Javier Salto, Vicky Gianoni, Wiliams Mananichi, Rubén Jozami, Raúl Cristofoli, Carlos Moniche, Adriana Navarro, Tomasa de Gerez, despiden con cariño a su vecino y acompañan a su familia en tan difícil momento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (GORDO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Lo dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Nene Sarquician y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pr.17-17. Tus amigos de siempre y de los jueves: Chori, Cucho, Cacho, Julio, César, Chato, Gustavo, Pito, Ringo, Tello, Andrés y Paco. Siempre te recordaremos y amaremos como amigo y hermano Gordito querido!! Participan con profundo dolor y acompañan a su familia.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Señor concédele un lugar junto a ti donde solo hay paz. Sus ex vecinos y amigos del sector 1 Torre 3 de la Andes y Colón participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria y la pronta resignacion de su familia.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena María Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Magdalena y Javier participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Gordo Arce. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sebastián D. Argibay, Carolina J. Agüero, Sebastián, Agustín Pilar y Santiago Argibay participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus vecinos Víctor O. Gannoni, Leticia Escobar y sus hijos Milagros y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Arturo Madías, María Eugenia Weyenbergh, sus hijas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Raúl Lorenzo, su esposa Claudia Gelid y su hija Luisina Lorenzo participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (GORDO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Silvia Varela, sus hijos Lucrecia, Luis y Laura, Gustavo y Lourdes Ratier participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amito Tato. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Betty Castro, Moncho Blanco, hijos y nietas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Horacio Morello, Jacqueline, Emanuel, Milene y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Pocholo Salomón, Elsita Colomer participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento doloroso.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Ramón Pena, Belén Basualdo, sus hijos Manuel Manuel, Santiago, Belen y Martin acompañan a Goly y a sus hijos y ruegan una oración en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Alfonso Roger, Carina Farias y sus hijos Martin, Nicolas y Morena y Natividad Jorge de Farías participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli y sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y Guadalupe González Ábalos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la querida familia, los tíos y tías de nuestros nietos Ignacio y Luis Nicolás, con mucho cariño, rogando con oraciones por su eterno descanso en paz.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Neli Nebro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Oscar Zorribas y familia participan el fallecimiento de su vecino. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Héctor Baraldo, Sonia Torri y sus hijos Luciana, Sacha y Martin participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria,

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Adriana Salido, Marcelo Tarchini e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Valeria Russo y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descaso eterno.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Empresa constructora CAMH S.A participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (GORDO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Alfredo Leiva, Miryam y Pía, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Gordo. Acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Toño Medez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Luciano y Mili Silva, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Marcelo y Anita Thomas y Gustavo Locascio, participan con dolor la partida del Gordo, acompañan a su flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Marta Zavaleta y sus hijos Arturo, Marcelo, María Delia y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Mónica Martilotti, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Carmen Santillán y sus hijos Agustin e Ignacio Argibay acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Carlos Daniel Cremaschi, su esposa Daniela y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Lucrecia Rojas de Neme y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con sus oraciones.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Carlos Córdoba y familia acompaña a sus hermanos Alvaro Arce y Maria Elena Arce. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. El Colegio de Martilleros de Santiago del Estero, por medio de su presidente, Carlos Córdoba y sus asociados y colegas participan el fallecimiento del hermano del martillero Álvaro Arce. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Edmundo Lescano y Silvia Gómez Paz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo)(q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges participan su fallecimiento, acompañando a Goly, hijos y hermanos en este dificil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Pibe Hoyos, Sara Llamur, sus hijos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (GORDO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Gustavo Sarquiz, Luciana Pilán y sus hijas Agustina y Delfina participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Enrique Sarquiz, su Sra. Cristina Ríos y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Abel María Paz, Gabriela Fernanda Suárez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Gustavo Mariano Paz (H); María Fernanda Barbesino y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Hugo Alberto Torri y sus hijos Hugo y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela Abad, Pablo y Marcela Bravo de Zamora, Julio y Jorgelina Troube y nietos, participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Alberto Paz, María Eugenia Berdaguer de Paz participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. María Rosa Berdaguer, sus hijos MiIagros y Federico participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Andrés Rojas, Fabiana Escontrela y sus hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. José Alberto Ortiz, Silvia Méndez Castiglione e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Chino Gubaira, su esposa Faviola Vittar, sus hijos Oso, Toti, Gaby, Guadalupe part. con profundo dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. Pque. de la Paz.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Marti y Héctor Campitelli y Diego Cardona y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Nené Lucca y su hija Josefina Chazarreta Lucca acompañan a sus hijos Alejo, Lorenza, Nico y Martín en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Carlos Ramos, Maria Josefina Rímini e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Mario Ramón Castillo Solá, Monica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus amigos Taio y Chala, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Walter Medina Salomón, Miriam Chávez y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Arq. Dante de Luca y flia., acompañan en estos momentos de dolor y tristeza a Goly, hermanos e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Toño Nattero y flia., participan con dolor la partida del Gordo al Reino del Señor. Acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Hugo R. Catella y Mirta Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Facundo Olivera, sus padres Carlos Olivera y Liliana Mendoza Gomez y sus hermanos, participan con dolor el fallecimiento del Gordo, padre de sus íntimos amigos. Dios le de consuelo.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Francisco Molinari Beltrán e Isabel Palomo y sus hijos Florencia y Francisco, participan con dolor el fallecimiento del querido Gordo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín y Eugenia, Valentín y Carla, Agustin y Soledad, Martin y Maria Arce, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Zulema E. Abalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela, Matias Calabrese y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Bebita Rímini y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. "Lo dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Héctor Roberto Dapello y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Maria Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, Maria Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. José Chelo Chazarreta y Sandra Clavero, despiden a su amigo y acompañan a Goly e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Maria Alejandra Argibay, Milagros Di Patti y Francisco Di Patti, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Quique Perea, Marcela Banco y sus hijos Pablo y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Rodolfo E. Soria, Susana Elli y sus hijos Rodolfo y Fernanda, Eduardo, Natalia y Juan, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Verónica Alcorta, Alfredo Mesa, y su hijo Salvador acompañan a Goly, Nico y flia. en este triste momento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Alejandro Gómez Jensen y Graciela Sarquiz, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y amigos.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Chuchú Navelino y Marcela Alfaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Lucas Giordana y flia., acompañan en este difícil momento a Goly, Nico, Nati y demás familiares, con un recuerdo del Gordo en gratas reuniones de familia y amigos y un afecto especial de Lorenzo que compartió tantos momentos con él y su flia. Rogamos oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Leonor Rodríguez y sus hijos Valentina, Augusto y Carlos con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Silvia Labatte, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Luis Avellaneda, su esposa e hijos, Pura Diganchi e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Héctor González, Roxana Milligan y Olga de Milligan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Rafael Antonio Canllo, participa con mucho pesar su fallecimiento y acompaña a su flia. en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Mónica Teresita Sánchez e hijos, Pablo Ariel, María Garcia, Juan Sebastián y Gastón, te despedimos con mucho amor, siempre estarás en nuestros corazones. Te vamos a extrañar.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Azucena Sarquiz de Sánchez, Oscar Rodolfo Sánchez, Paola, Bettina, Monica Teresita y sus respectivas familias abrazan a todos sus seres queridos rogando consuelo en este doloroso momento ruegan una oración en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Nicolás Farias, Maria Cristina Tevez de Farias y sus hijos Nicolas, Javier y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Descansa en paz querido Gordo. Gracias por todo el amor que nos diste."Los Tigres" participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Mario Bernabé Diósquez y familia participa con mucho dolor el fallecimiento y ruega oraciones a su querida memoria.

ÁVILA DE ALMADA, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Sus amigos Tomás Corona, Vicente Corona, Francisco Corona y sus respectivas flias., participan con gran d pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BULACIO DE SANTILLÁN, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Carlos Negri y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, NARCISA GUDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Sus hijas Sandra, Silvia y Sonia, h. pol Jose, Ariel, Alejandro y Julio, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. cob Caruso C.I.A DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

DÍAZ, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hijos Dani, Diego, h. pol. Beatriz, Angeles, nietos Cinthia, Gastón, Dieguito part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Sus sobrinos María, Elena, Carlos, Arnesto, Anselmo, José Enrique, Julio César y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Elenita: me brindaste tu amistad, generosa, de espíritu inquieto, dispuesta en aprender el lenguaje de Dios. La Música ¡lo lograste!. Hoy despido con cariño a mi ex alumnita con sus 91 años. Brille para ella la luz que no tiene fin". Tu profe de música Pety Roldán y familia.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Elsa Melián de Encalada, sus hijos y respectivas flias., acompañan a su esposa Sara, sus hijos Gustavo y Lito y demás fliarres. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Miguel A. López, Clara Correa de López y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Héctor Mulki participan su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos, hermana y demás familiares, rogando pronta resignación.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. El Centro de Jubilados y Pensionados del Iosep acompañan en el dolor a su esposa y asociada Sarita e hijos.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Mariano Soria Vildósola y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Sara e hijos Gustavo y Lito en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus vecinos Roberto Figueroa y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Compañeros y amigos del Colegio San José, de su hijo Lito, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Elevando oraciones en su memoria.

GARBI, MIGUEL TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga en sus brazos como nosotros en el corazón". Tu amiga y vecina Alba y flia, acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento.

GARCÍA, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Quilmes Bs.As. el 25/7/18|. Juan Carlos Marhe y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Quilmes Bs.As. el 25/7/18|. Casa Marhe participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Quilmes Bs.As. el 25/7/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Mirta Adela Camus e hijos Alberto Fernando y Diego Álvaro Díaz y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su cuñado Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Quilmes Bs.As. el 25/7/18|. La familia de Ernesto A. J. Vital y Sara Ugozzoli, junto a sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto y Guadalupe González Ábalos participan con pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a nuestro querido amigo Carlos y a su esposa Cristina, en estos momentos de dolor.

GARCÍA, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Quilmes Bs.As. el 25/7/18|. Amalia Elena Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Carlos y Cristina en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Quilmes Bs.As. el 25/7/18|. Elena Pagella de Chara, y sus hijas Maria y Maria José con sus respectivas flias., acompañan a su hermano Carlos y su madre ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria

GOYTEA, OLGA MORAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Sus hijos Olguita, Armando, h. pol. Lita Ledesma, su hna. Lita Vitorero, nietos y bisn. part. su fall. Sus restos serán inhum. en cement. Pque. de la Paz, hs. 16.30. Casa de duelo, P.L Gallo 330 s.v. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus tíos Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf y sus primos Roxana, Osiris (h), Valeria y Juan José, con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y hermanas en estos momentos de dolor. Se ruega oraciones en su querida memoria.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Tita Elías, Rolando Moreta y sus hijos Germán, Eugenio, Cecilia y Alejandra, hijos políticos y nietos acompañan en estos momentos difíciles a sus queridas hermanas. Rogamos una oración en su memoria. Que descanse en paz.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Ing. Miguel Ángel Giuliano, su esposa Teresita Juárez y sus hijas Alejandra, Angeles, Laura y Belén junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la querida María Elena. Ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Catalina Peña y sus hijos Valeria y Marcos acompañan a sus hermanas María Rosa y María Elena y a toda su familia en estos tristes momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Pedro y acompañan a sus hijas, hermanas y demás familiares, en estos momentos de tristeza y dolor. Se elevan oraciones en su memoria. Rogando por el eterno descanso de su alma.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Luis Parra, Ana Ma. Agüero, sus hijos Fernanda, Anita, Martin y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga María Elena. Ruegan oraciones y resignacion a todas sus familias.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Teresita Jozami y Silvia Jozami participan con dolor el fallecimiento del hermano de sus amigas María Rosa y María Elena y hacen llegar sus condolencias a su familia.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Edmundo Lescano y Silvia Gómez Paz participan su fallecimiento y acompañan a María Elena, María Rosa, Carlos y a toda la familia con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges participan su fallecimiento y acompañan a su hermana María Rosa y María Elena en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. El grupo de profesoras jubiladas de Educación Física acompañan en tan profundo dolor a su colega y amiga María Elena y demas familiares por el fallecimiento de su hermano Pedro. Ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Teobaldo Perea, su esposa Aurora Bellomo de Perea, sus hijos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz.

HAZAM, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su amiga Dra. Gladys Isabel Diaz de Verón, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus queridos hermanos Maria Rosa y Maria Elena con sus respectivas flias., en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

IBARRA, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Sus hijos Gustavo, Santiago, Ana, Emilio, y Mauricio h. política Silvina sus nietos Joaquín, Ruben, Enzo, Antonela, Luciana, Ciro, Catalina. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio Jardín del Sol COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBARRA, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Sus primos Lito Diósquez y Graciela Auatt, sus hijos Carlitos, Guillermo, Rolando, Rafael, Alberto, Ramón y Jorge Diósquez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

IBARRA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Te fuiste junto a Dios para descansar en paz. Su hermana política Francisca Allalla, Dardo R. Paz, sobrina Ester Paz participan con dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus sobrinos Rosy, Mirta y Nito Villa, Marcelo, Pedro y Chiqui, sobrinos nietos Alejandro, Verónica y Romina Farhat, Exequiel, Gonzalo y Antonella Villa y demás fliares. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus sobrinos Cristina Paz, Agostina y Joaquín Alabi, Eugenia Navarro, Pablo, Sebastián y Constanza Paz participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Rosa Ruiz de Allalla, sobrinos Kuky y Roberto, Leandro y Gaby Galván participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Fredy Lencina y Estela Espinoza y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, OMAR WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. La comisión directiva de la Biblioteca popular "Juan Bautista Alberdi", socios y vecinos participan el fallecimiento del sr padre del vicepresidente de esta institución Sr. Daniel Montenegro y acompañan a su familia en estos momento de dolor.

RODRÍGUEZ, RAMÓN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hijos Ramón, Alberto, Rodriguez, su papá Ramón, sus primos Jose, Favian, Luli, Ramon, Walter, Roberto, Valle, Neri y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, AMALIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana y Rafael Osvaldo Moya con sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, AMALIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Despido con dolor a la querida Amalia, a la que siempre la tendré presente en mi corazón y en mis oraciones. Hago llegar mis condolencias a su esposo, a su hija, a sus hermanos y demás familiares. Un cariño especial para su hermana maga por este momento tan doloroso. Desde Tucumán, Nelly Goytia.

RUIZ, AMALIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Amigas de su hermana Maguita de la Mesa Panamericana Santiago del Estero Capital: Marta Agüero Abal, Griselda Cremaschi, Leyenda Cardozo, Mashy Gerez, Ema Figueroa, Graciela Grimaldi, Aurora Ruiz, Beby Moreno Navarro, María Inés Suarez, Mariza de Yaccheline, María Angelina Alfonsin Gerez. Alicia Martínez, Amanda Castillo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria

ANDRADA, JOSÉ MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Al cumplirse nueve días de tu partida hacia el reino del Señor Dios Todopoderoso, tu esposa Delfina, hijos Vero, Yanina, Marcelo, Claudio, hermanos y nietos invitan a la misa hoy 27 en la Pquia. Santo Cristo del Bº Mosconi a las 20 hs.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Su esposa invita a familiares y amigos a la misa que a los cinco meses de su partida se oficiará hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. "Nos dejaste el corazón destrozado, siempre te recordaremos como un buen esposo, padre y abuelo". Su esposa Graciela Medina, sus hijos Patricia, Silvia, María, Guillermo y Martha, sus nietos Pauli, Franco, Lucía, Lautaro y Matheo, sus hijos políticos Claudio, Raúl invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su esposo, su hijo, su hija política, sus nietas. Sus hermanas, hermanos políticos, sus sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia Ntra. Sra. de Sumampa a las 20 hs, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento

MATACH, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/06|. Hoy a las 20,30 en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, sus hijas Helena y Tere; sus nietos Maria Eugenia y Alejandro; sus bisnietos Santino y Manuel, harán oficiar una misa en su memoria. Ruegan oraciones y brille para él la luz que no tiene fin.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. A un año de tu desaparición física te seguimos llorando y pidiéndole a Dios nos dé la fortaleza para seguir en nuestro diario caminar. Tus alas estaban listas para volar al cielo, nosotros no para verte partir, padre querido. Tus hijos Neny, Gracie, Rulo, Eli y Chiqui invitamos a rezar por vos, hoy a las 17 hs. en la capilla de San Pantaleón del Bº Independencia. Descansa en paz.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su hermana Olma de Santillán agradece a todos los que lo acompañaron en este momento de dolor, a los amigos, ex alumnos, periodistas Susana Kandzja, Raúl Díaz, José Taboada Lissi, ONG Pujanza y Acción, especialmente a la CD, que me apoyaron en todo momento, a los vecinos de mi barrio, a todos ellos muchas gracias Dios los bendiga y se los invita la misa por los 9 días hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CÉLIZ, MISAEL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Su esposa Isabel, hijos Raul, Mario, Enzo, h. pol. Edith, Gabriela, Soledad, nietos y demás fam. parft. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cem. La Misericordia hs 9. Casa de duelo Belgrano 532 s.v. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CORONEL, WALTER PASCUAL (Sgto 1º) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Familia Pato participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, OMAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus hermanos Beatriz, Blanca, Rubén, Oscar, David, Isabel, Darío, Elisa y Elizabeth, cuñados, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

LEDESMA, RUFO SILVANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Su esposa Nilda Elena Silva, hijos, hijos politícos participan su fallecimiento. Sus restos seran inhum. hoy en el cement. Jardin del Sol. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dijo Jesús: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a Mi y los haré descansar. Señor dale el descanso eterno. Tu esposa Mady Salvatierra, tu hijo Emanuel, hija política María Laura, tus hermanas y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Cristo Rey, al cumplir un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Mamá el día que el Señor te convocó para acompañarlo en su gloria, estaba tan triste el cielo, que hasta lágrimas derramó. Nos enseñaste a no bajar los brazos pero no sabemos como asimilar tu partida. Estamos aquí de pie como vos lo hubieras querido. A 9 días de su partida sus hijos y nietos invitan al responso a las 15 hs en el cementerio Jardín del Sol y a la misa que se oficiará a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol (La Banda) rogando por su eterno descanso.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuaga tu llanto y no llores si me amas". Sus hijos Omar, Florencia y Ramiro invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse un mes de su partida.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Cuando alguien querido muere no hay forma de evitar la tristeza y tener pena pero tenemos la paz que nos da saberlo en el paraíso junto a Dios". Sus hermanas Carolina y Marilú invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse un mes de su partida.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus consuegros: Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LAPLANA, ARMANDO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. "Señor, ya está en tu Casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Sus nietos, sobrinos e hijos políticos participan su fallecimiento, ruegan oraciones por su memoria. Las Termas.

LAPLANA, ARMANDO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Alberto Ailán, Dolores Posse, Marcelo, Mariela, Laura, Elena, Gaby participan con dolor el fallecimiento de su gran amigo Cacho y pide al Señor fortaleza a su familia. Las Termas.

LAPLANA, ARMANDO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Chiqui y Mariela participan con gran dolor el fallecimiento de su amigo Cacho y ruegan fortaleza y resignación para su familia. Las Termas.

LAPLANA, ARMANDO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. "Yo soy la resurrección y la vida , el que cree en Mi, aunque muera vivirá". Chito, Mery y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo Cacho. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAPLANA, ARMANDO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Comunidades de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro participan el fallecimiento del esposo de Cristina, servidora de la Parroquia. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

LAPLANA, ARMANDO JUAN (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus amigos de siempre Oscar G. Marcos, Gladys Rotondo, Mabel, Nicolás y Zoie acompañan en este momento de dolor a su esposa Cristina e hijos rogando su resignación. "Cacho" ya estás ante nuestro Padre, pedimos que te tenga en el mejor lugar de los privilegiados ya que te lo mereciste en vida por tanta bondad. Rezaremos oraciones por tu descanso eterno.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Sus hijos Fernando, Alexia y Malena, su hermana Siria, Redo, Asteria e Ignacio, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Nos angustia saber que ya no estarás nosotros, serás nuestro ángel protector que guiaras nuestros pasos, lloran tu triste parida. Sus hijos Fernando, Malena y Alexia y sus hermanas Sirio, Ina, Redo y Asteria participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor - Fernández.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Tu nunca morirás en nuestros corazones, eres eterno por cada parte que nos distes en vida. Sus hijos, hermano, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria y para que brille para el la luz que no tiene fin.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Empleados y obreros de la Municipalidad de Fernández, participan con dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. El intendente de Fernández, Ariel Luis Matarazzo participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Juan Tevez, su esposa Lilian Quiroga e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Sus vecinos del barrio Roca, familias Carlos E. Martínez y Hernán Moyano participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Raúl Quiroga, su esposa Mabel Moyano y sus hijas Ivana y Gabriela participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Sus vecinos Enzo V. Piumetti su esposa Viky, sus hijos Valeria, Sebastián y Antonella, hijos políticos Gustavo y German nietos Thiago e Isabella, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, FERNANDO ABAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Familias de Victoria Cruz y Raúl Quiroga, participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a sus hermanos Redo, Siria y Franco y abrazan a sus hijos Fernando, Malena y Alexia con cariño. Ruegan a Dios por su descanso eterno.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. El amigo de su familia, Pedro Sepeluk y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. José Murad y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Ariel Luis Matarazzo y familia participan con olor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Cristian M. Llugdar, su esposa Patricia Santamaría y sus hijos Thiago e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Mundo Romero y familia y Raúl Romero y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. La Asociación de Productores Rurales Afines (A.P.R.A.) participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus vecinos y amigos Hugo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MÁXIMO ELADIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Sus hermanas Nolberta Suárez y Rosa Suárez, sobrinos Magdalena, Azucena, Enrique, Roberto, Lorenzo y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio local. Casa de duelo: La Aurora - Dto. Banda. Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

VILCHEZ, LILIA EMETERIA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Ing. Roberto Vilchez y Sra. Areca Sánchez e hijos Gonzalo y María Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.