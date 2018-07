27/07/2018 - Hoy más que nunca muchos se preguntan si es malo hacer tal o cual cosa. ¿Qué significa actualmente ser una buena persona? En realidad, este concepto tiene que ver con lo que es “normal” o “anormal” para alguien. Este es quizás uno de los interrogantes de la sociedad actual porque lo que para unos es normal para otros puede no serlo. La dificultad que tenemos para determinar cuál es la normalidad se debe al hecho de que algunos emplean parámetros de medición estadísticos, mientras que otros recurren a los sociales y/o los morales. El exterior siempre se esfuerza por decirnos qué es normal y dirigir así nuestras conductas pero, si sólo prestamos atención a “esas voces”, dudaremos incluso de nosotros mismos. Por eso, es importante entender que, si bien todo nos es lícito, no todo nos conviene. Los resultados obtenidos tienen relación directa con las elecciones realizadas. Actualmente somos testigos del aumento en el consumo de productos que, según nos dicen, podrían ayudarnos a detener el paso del tiempo. Pero ¿qué sucede cuando uno no entra en esos patrones que nos venden? El resultado es frustración, inconformismo, bajón anímico… Nos volvemos actores pasivos de nuestra historia pero siempre estamos a tiempo de dar un giro de 180° y comenzar a escoger “nuestra normalidad” activamente. Es decir, lo que es mejor para nosotros, que no siempre es lo que nos dicen los demás. Se trata de tomar las riendas de nuestra vida y colocarnos en primer lugar, amándonos y valorándonos adecuadamente. Comparto algunas ideas prácticas que pueden ayudarnos a tal fin: 1. Jamás sentir pena por nosotros mismos. La carta de presentación de mucha gente es lo que ha sufrido en la vida. “¡No te imaginás todo lo que me pasó en la vida!”, repiten cada vez que tienen la oportunidad. Dicha actitud sólo nos conduce a culpar a otro por lo que vivimos y trasladar nuestra responsabilidad. Culpar a alguien o culparnos no sirve de nada y solo nos mantiene estancados en el fracaso, es decir, en el pasado que ya no existe. ¡Es tiempo de ponernos de pie! 2. No permitir que nuestras emociones sean nuestra guía. Nunca deberíamos decidir ni movernos siguiendo lo que sentimos. Una persona emocionalmente sana es leal a la verdad, no a sus sentimientos. Cuando experimentamos emociones negativas que desean tomar el control de nuestra vida, tenemos que calmarnos e ignorarlas. Para ser verdaderamente libres, necesitamos observarlo todo a través del lente de la verdad, que no siempre es lo que estamos sintiendo. 3. No dejarnos llevar por nuestra mente. ¡La mente es lo más demente que hay! Es fundamental escapar de “las trampas mentales”, para ser capaces de avanzar. Los pensamientos generan emociones, de ahí la importancia de chequear a menudo lo que estamos pensando. Ni vos ni yo somos nuestra mente. La autoconfianza, una valoración objetiva de nosotros mismos y una estima a prueba de todo deberían formar parte de nuestra normalidad. Todo lo cual nos permitirá soñar en grande y disfrutar un futuro sin límites.