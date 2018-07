Varias figuras pasaron por esta peña

27/07/2018 -

Amigos de grandes artistas, a la peña de los Silva no le faltan sorpresas: “Mi hermano es profesor de música y de danza; mi papá también, (en vida) era profesor de guitarra y música, él tocó con Carlos Infante, Carlos vivió en nuestra casa, somos del ambiente del folclore, por eso vienen grandes artistas acá. Algunos nos preguntan ‘¿cómo hacés para traerlos a Los Carabajal, a Cuty y Roberto, a Juan Carlos, y muchos más. Llegan de pasada y nos dan una mano por la amistad que hay. Hasta Los Manseros, en el kiosco bar que tenía antes acá en diagonal al frente, han cantado a capella”.

Famosos que vienen (a Las Termas), vienen acá a la peña, caen así de la nada. Vienen Ricky Maravilla, los hermanos Ábalos. Lo que pasa que acá en Las Termas el turista dice ‘quiero conocer algo tradicional’, y la gente ahí nomás les dice ‘Chany’. Así llegaron la “Tigresa” Acuña, Maximiliano Guerra” entre una pléyade de figuras.

El día que no pudo ir “Il Dotore”

“Chany” vuelve a recordar otros comensales ilustres que visitaron su peña, como corredores del Moto GP por ejemplo. “Vino el hermano de Valentino Rossi, también el campeón mundial junior, de Valentino también”. Después se enteró que Valentino también quería ir, pero la gente de seguridad no le dio el ok porque estaba todo el mundo en el centro y no estaban dadas las condiciones de seguridad para evitar la multitud. “Afuera había un montón de gente, y ellos decían ‘cómo hacemos para parar toda esta gente si se le abalanza, no hay forma, ni con la policía’, y ahí yo los comprendí. Y él (Valentino) quería venir, porque ya estaba todo el equipo”.