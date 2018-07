Roban el celular a empleada de un supermercado

27/07/2018 -

Una empleada de un supermercado denunció que había sufrido el robo de su celular en su lugar de trabajo. La Policía realizó las averiguaciones correspondientes y logró recuperar el teléfono. Lo tenía una cliente quien adujo que se lo quedó "porque no sabía de quién era".

Fuentes policiales informaron que una joven de 20 años de apellido Galván, domiciliada en el barrio Villa Balnearia en Las Termas de Río Hondo, denunció ante la Policía que desde hace aproximadamente un mes trabaja en un supermercado ubicado en inmediaciones de Francisco Solano y Sarmiento. En la jornada de miércoles había dejado unos minutos su celular Motorola C Plus de color negro, en una de las góndolas y al regresar su teléfono ya no estaba.

Búsqueda

La Policía inició las averiguaciones correspondientes y logró establecer que el celular había sido tomado por una cliente. La mujer pudo ser identificada por las cámaras de seguridad.

Los uniformados se dirigieron a la casa de la sospechosa y ésta hizo entrega voluntaria del dispositivo.

Los funcionarios policiales lograron recuperar el teléfono en cuestión de horas y por disposición de la Fiscalía lo restituyeron a su propietaria.