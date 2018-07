Fin de semana intenso en diferentes competencias

Fotos COMPROMISOS. Old Lions enfrentará a Unse el sábado y a Tucumán Lawn Tennis el domingo.

27/07/2018 -

La cuarta fecha del Torneo 50º Aniversario de la USR y una nueva jornada del Anual Juvenil, que se jugarán de manera íntegra mañana, y las presentaciones de Old Lions y Lawn Tennis en Tucumán por el Regional, programadas para el domingo, componen el programa de un nuevo fin de semana para el rugby santiagueño.

Los cinco encuentros del Anual se jugarán mañana y de ellos sobresalen la visita del líder, Amigos Rugby (15 puntos), a Santiago Lawn Tennis (5), en un juego muy complicado para el equipo de Fernández y la nueva presentación de Olímpico (13), escolta e invicto, que enfrentará en Fernández al colista, Fernández RC (0) en un partido a priori ideal para que continúe con su buena racha.

En esta ciudad, Unse (4) recibirá la visita de Old Lions (10), en un encuentro en el que si bien los viejos leones son favoritos no podrán confiarse, ya que el local viene teniendo una interesante temporada y lo puede sorprender.

Mientras tanto en cancha de Old Lions, Santiago Rugby (tiene suspendida la suya) será anfitrión de otro de los animadores del certamen, Añatuya (11).

Finalmente en La Banda, Olímpico Negro (4) y Sanavirones (6) protagonizarán un duelo en el que el vencedor podrá avanzar en la tabla si se dan otros resultados favorables.

El domingo será el turno del Regional del NOA y esta vez los dos equipos santiagueños jugarán como visitantes.

Sin dudas, la visita de Old Lions a Tucumán Lawn Tennis será el duelo más trascendente ya que ambos se están jugando la clasificación al Súper 10 y llegarán al partido del domingo con los tucumanos (9 puntos) obligados a ganar y con el León (12) en búsqueda de un resultados que les asegure un lugar entre los cinco primeros de la Zona B.

Por su parte, Santiago Lawn Tennis tendrá un partido durísimo, ya que lo recibirá nada menos que el líder, Tucumán Rugby, que irá en procura de la clasificación y es uno de los grandes candidatos del torneo.

Programación

Mañana: 11 Old Lions vs. Santiago Rugby, en M15 y M17; 12.30, Old Lions vs. Santiago Rugby, en M19; 13, Santiago Lawn Tennis vs. Añatuya, en M1; 14.30, Santiago Lawn Tennis vs. Añatuya, en M2 (Anual Juvenil); 16, Santiago Lawn Tennis vs. Amigos, Unse vs. Old Lions, Santiago Rugby vs. Añatuya (en Old Lions), Olímpico Negro vs. Sanavirones y Fernández RC vs. Olímpico, en Primera (Anual 50º Aniversario USR).

Domingo: 15.15, Tucumán Lawn Tennis vs. Old Lions y Tucumán Rugby vs. Santiago Lawn Tennis, en Intermedia; 16, Tucumán Lawn Tennis vs. Old Lions y Tucumán Rugby vs. Santiago Lawn Tennis, en Primera (Regional).