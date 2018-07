Atlas ante el Niupi FC se destaca en la programación

27/07/2018 -

Mañana se pondrá en juego la cuarta fecha del campeonato Clausura que organiza la Liga Ratonera, en el Complejo El Potrerito, donde el encuentro que sostendrán Atlas ante Niupi, se destaca en la atrayente programación.

Además habrá otros partidos, que involucrarán a equipos que saldrán a la cancha con distintas necesidades, pero con la única misión de quedarse con los tres puntos en juego. El programa completo es el siguiente.

En Cancha 1: Profesores Montero Sport vs. Brima 13:40; Tiendas Tukys vs. Los Pibes de la 11 15:35; José Ignacio vs. Depor 17:10.

Cancha 2: La JP del 7C vs. S 23 14:30; Ciudad Satélite vs. Metalúrgica Dorrego 16:30. Cancha 3: Villa Alem vs. Carlitos Legui F.C. 13:40; Real Madrid vs. Los Potreros 15:35; Bº Inglés vs. Shunko 17:10.

Cancha 4: Cache F.C. vs. Racing 14:30; Villa Las Delicias vs. Quilmes 16:30.

Cancha 7: Los Magos vs. La Brown 14:30; Mza 6 vs. Bº Sarmiento 16:30.

Cancha 9: Atlas vs. Niupi FC 14:30; Rhogar vs. El Puente 16:30.