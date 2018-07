Bastianos y Nueva Chicago, por el Oro

27/07/2018 -

Mañana se definirá el Torneo Apertura que organiza la Liga de Profesionales, en el Complejo de Jugadores Libres, donde Bastianos y Nueva Chicago se medirán por la final de la Copa de Oro.

La programación completa es la siguiente: En cancha 1: Cristal vs. Abogados Topos 13:40; Industria vs. Contadores 15:35; Lex Dr. vs. Achalay 17:10; Los Vagos vs. Colón Gomas 18:50. Cancha 2: Valencia vs. Norcen 13:40 (Final Plata); Bastianos. vs. Nva. Chicago 15:35 (Final Oro); Intocables vs. Hampones 17:10; La Alvarado vs. La 59, 18:50.

Cancha 3: Chelsea vs. La Esquina 13:40; Los Pibes vs. Bº Juramento 15:35; Málaga vs. Cacheteao 17. Cancha 4: La Alvarado Stone vs. Nano 13:40; Los Coyotes vs. O’Globo 15:35; Warriors vs. La Fusión 17:10. Cancha 5: Nápoli Black vs. Messina 13:40; La Estafeta vs. Pukará 15:35; Sacachispas vs. La Moreno 17:10. Cancha 6: Deportivo JJ vs. R. Carrillo 13:40; La Gloriosa vs. Kinesiólogos 15:35; Galácticos vs. Comb. Bertolotti 17:10.

Cancha 7: Nápoli vs. S. Rossi 13:40; C. Abdala vs. Cuervos 15:35; Aesya vs. Fútbol y Amistad 17:10.